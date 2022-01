Pese a tener sospecha por COVID, niegan permisos a empleados en alcaldía de Ixmiquilpan

Pese a que empleados en el ayuntamiento de Ixmiquilpan han presentado síntomas de enfermedades respiratorias e incluso varias han dado positivo a COVID-19, acusan que la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras les niega el permiso de ausencia laboral hasta no presentar el resultado positivo.

De acuerdo con uno de los afectados quien pidió omitir su identidad ante posibles represalias, hace dos semanas dijo presentar sintomatología similar a la ocasionada por coronavirus.

"Empecé con tos, pero a los dos días ya tenía gripe, luego dolor de cabeza y de cuerpo, por eso pedí ausentarme para evitar contagiar a más personas o agravar mi salud, pensando en que podría ser Ómicron, pero no me lo permitieron, me dijeron que la presidenta (municipal) indicó que para ausentarse teníamos que traer el diagnóstico de COVID, solo así", comentó.