Recortes ponen en riesgo a Coneval e Inegi: Coparmex

La capacidad operativa del Inegi y del Coneval no puede ponerse en riesgo por decisiones ideológicas y convicciones personales que derivan de recortes dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Gustavo de Hoyos Walther.

Estos ajustes en el gasto público pueden dejar al país sin los datos técnicos que generan ambas instituciones y que son fundamentales para tomar decisiones, añadió.

De Hoyos Walther comentó que el problema es que se le quitaron 500 millones de pesos al Inegi, lo que le impedirá realizar 14 encuestas, como la de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, el Censo Agropecuario y la de Gasto en los Hogares, entre otras.

Mientras que al Coneval se le pretenden quitar 20% de las plazas de estructura, además de eliminar los puestos de funcionarios, como directores, y se impedirá la contratación de servicios externos, una decisión que finalmente se canceló.

El directivo expresó: “México necesita datos confiables de los tres órdenes de gobierno para desarrollar política pública con base en evidencia. Cualquier toma de decisiones en el ámbito gubernamental debe estar basada en datos y contener un sustento teórico y técnico que permita disposiciones adecuadas”.

En su mensaje semanal, expuso que si continúan los recortes se eliminará la capacidad del Estado para evaluarse y por lo tanto no se tendrá la posibilidad de generar eficacia en la política social, porque “lo que no se mide, no se puede mejorar”.

Exigió “que se respete la autonomía de gestión y financiera de la constelación de instituciones”, sobre todo las que permiten tomar decisiones de política pública “con base en evidencia empírica, y no en suposiciones personales o concepciones ideológicas. Los recortes deben estar planeados, no sólo responder al vaivén de la opinión pública”.