Responde alcaldesa de Ixmiquilpan cuestionamientos por viaje a Florida: no tenía que pedir permiso

En ningún artículo de la Ley Orgánica Municipal dice que para un viaje de fin de semana debo pedir permiso al cabildo”, respondió la alcaldesa de Ixmiquilpan Araceli Beltrán Contreras a los cuestionamientos que le hicieron regidores durante la segunda sesión extraordinaria de cabildo realizada la tarde de ayer miércoles.

En asamblea municipal, regidores de las bancadas del PRI y algunos de Morena cuestionaron a la alcaldesa sobre la falta de consenso previo al viaje que hizo hace quince días a Florida, Estados Unidos.

Dicho viaje fue para la inauguración de la Ventanilla de Atención Integral a los Pueblos Originarios e Indígenas de México en el Exterior (VAIPOIME), en la que también estuvieron presentes Estaban Moctezuma Barragán, embajador de México en ese país, así como el gobernador Omar Fayad Meneses.

El síndico hacendario Álvaro López cuestionó a Beltrán Contreras sobre su ausencia en una convocatoria del cabildo, antes de que acudiera a la presunta gira de trabajo: “En ningún momento se nos sometió a consenso ni se nos informó del viaje que usted iba a realizar, no se tomó en cuenta a la asamblea para determinar cuáles eran los objetivos, así como los gastos”.

En respuesta, la presidenta municipal dijo que no existe en la Ley Orgánica Municipal ningún artículo o apartado que establezca que para una ausencia de solo un fin de semana deba pedir permiso a regidores y síndicos.

Respecto a los gastos del viaje, la edil aseguró: “Pagué este viaje con recursos propios, no he metido facturas y no voy a hacerlo, porque corrió por mi cuenta”.

Respecto al objetivo de asistir al evento en Florida, solo mencionó haber sido invitada por la federación de migrantes y que acudió con la encomienda de buscar mejoras para los ixmiquilpenses.

Mencionó haber concretado beneficios especialmente para migrantes, pero no especificó ningún acuerdo o convenio obtenido durante la visita.

Por otra parte, regidores del PRI, Morena y Verde Ecologista aseveraron no haber asistido a la reunión de asamblea convocada para el sábado pasado en las instalaciones del balneario Pueblo Nuevo, debido a que no les fue notificado lugar ni hora.



