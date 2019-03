Retoman diputados discusión sobre órgano fiscalizador externo para UAEH

Los señalamientos por la falta de comprobación de 156 millones de dólares, provenientes de Suiza a una cuenta de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), debe abrir nuevamente la discusión de que exista un órgano de control externo.

Así lo consideraron los coordinadores de las bancadas del PRI y PAN en el Congreso de Hidalgo; mientras, Morena dijo que es un tema “que fue superado en la pasada Legislatura” que causó un fallo a favor de la autonomía universitaria por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ricardo Baptista González, coordinador de los diputados de Morena, aseveró que “el tema ya está superado” y la SCJN falló a favor de la máxima casa de estudios de Hidalgo.

FÉRREA DEFENSA TENÍA TEMORES DE POR MEDIO: PRI

María Luisa Pérez Perusquía, coordinadora de la bancada del PRI, consideró prudente abrir nuevamente la discusión sobre la necesidad de que la UAEH tenga un órgano de control externo.

Pérez Perusquía, quien fue protagonista del conflicto en la pasada 63 Legislatura con la UAEH, recordó que “pese a que la universidad tiene procesos de fiscalización estatales y federales, considero que no se debe olvidar que esa auditoría es solo un porcentaje, por ello es imposible auditar el cien por ciento de los recursos con un OCI”.

UAEH DEBE DEJAR DE RESISTIRSE AL ÓRGANO DE CONTROL: PAN

Por su parte, el coordinador de los legisladores panistas, Asael Hernández Cerón, consideró importante abrir el tema, pues tener un fiscalizador externo permite que haya una mayor transparencia.

“Es evidente que la universidad no debe escudarse tras la autonomía, pues nadie la ha objetado en cuanto a sus procedimientos normativos para su funcionamiento. Pero sí, por ética, deberían de dejar de resistirse”, expresó a AM Hidalgo.

Con ello, agregó que como lo hacen todos los entes públicos que reciben recursos, la UAEH debe de tener dicho órgano de fiscalización que permita transparentar los recursos.

EL TEMA YA ESTÁ SUPERADO, LO DEFINIÓ LA CORTE: MORENA

Finalmente, a pregunta expresa de este medio de comunicación, Ricardo Baptista González, coordinador de los diputados de Morena, aseveró que “el tema ya está superado” y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de la máxima casa de estudios de Hidalgo.

CONFIRMAN ASISTENCIA DE GERARDO SOSA Y SIMÓN VARGAS

Por otro lado, Baptista González informó que el jueves y viernes acudirán al Congreso de Hidalgo a una reunión de trabajo, por separado, Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno, y Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la UAEH.

Mientras, Sosa Castelán acudirá el viernes a las 10:00 horas a la reunión de trabajo “en un formato de invitación para que nos explique la problemática que está pasando en la UAEH por los señalamientos que hemos visto en medios de comunicación”, dijo.

NIEGAN QUE DESPLEGADO VAYA CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Respecto al desplegado que se publicó en una revista de corte nacional, en el que diputados de Morena acusaron de un “cerco informativo” para atacarlos, Baptista González respondió:

“El desplegado no tiene que ver con señalamientos a algún medio de comunicación, les tenemos respeto. Soy franco y honesto, he platicado con directivos de periódicos y me dicen que el gobierno ya no les contrata publicación y nos echan la culpa porque recortamos el recurso”, dijo sin detallar nombres.