El complot contra la raza árbol

En esta desconexión y colapso físico, mental, emocional y energético de nuestro cuerpo, tenemos grandes aliados, además de los árboles, que nos ayudan a recalibrar nuestro organismo y purificar los ambientes en donde nos desenvolvemos.

Por ello, esta última parte la quiero dedicar a las plantas. Parte de su propósito en este planeta está ligado con nosotros y por ello, la importancia de tenerlas cerca, en nuestros hogares, oficinas o espacios.

Sus procesos de fotosíntesis consumen las sustancias tóxicas, principalmente derivadas del petróleo, que se encuentran en nuestros hogares a través materiales con los que están hechos los muebles, cortinas y hasta prendas de ropa (poliester).

También, absorben el dióxido de carbono y mantienen el flujo de oxígeno, ayudando a reducir o aliviar la tensión, el estrés y hasta enfermedades. Crean un ambiente relajado y feliz.

La mayoría de la gente solemos desequilibrarnos al estar expuestos, en las llamadas “junglas de asfalto”, a impresionantes niveles de contaminación, ambientes laborales tóxicos y la desconexión con la naturaleza.

¿CÓMO TE SENTIRÍAS VIVIENDO EN UNA CASA LLENA DE PLANTAS?



Quiero que imagines cómo te sentirías viviendo en una casa llena de plantas. Particularmente, más allá de implicar un cuidado extra, para mí representan pilares energéticos que sostienen mi “Cubil Felino” (como le llamo a mi casa).

Por ello, cuido el ambiente que se respira ahí a través de plantas que no solo purifican el aire y el ambiente, también me dan y dan vida a mi espacio. Me ayudan a tener una mayor concentración, creatividad y bienestar.

Dice mi carnalito León Valverde, del canal de Youtube Revelación Humana: “Cuando tenemos una mejor salud, nuestros ductos de conciencia se abren y permiten que más consciencia venga”.

Por el contrario “cuando no se tiene buena salud, el cuerpo está demasiado ocupado tratando de sanarse de todo lo que le está pasando. Cuando haces todo lo posible por tener un ambiente armónico, tú puedes cambiar eso. No se puede controlar todo el veneno que se expande en el ambiente, pero, dentro de nuestras casas, oficinas o lugares donde pasamos más tiempo, podemos adornarlos con plantas vivas”.

NUNCA CORTES UNA FLOR, REGALA VIVA

Hace unos días León Valverde compartió un video titulado “El poder de sanación y protección de las plantas” (https://www.youtube.com/watch?v=Um3kn57hCDQ) un mensaje sincrónico del cual también me gustaría abundar.

En el video toca un tema importante, con el cual desde hace ya años comparto y tiene que ver con la idea de que “La mejor manera de regalar una flor, no es cortándola, es regalarla viva”.

Hace que dejé de regalar flores cortadas. Sé que es algo hermoso hacerlo, pero, comencé a sentir esa empatía con las plantas y cambiar esta vieja práctica. En otra ocasión me gustaría adentrar más en este tema.

Te comparto una lista de plantas que puedes tener en tu hogar y que ayudan a purificar el ambiente:

Helecho

Palo de Brasil

Palma de areca

Hiedra (remueve las partículas fecales)

Planta araña o cinta

Planta de serpiente

Albahaca

Sábila

Aglaonema

Teléfono (Epipremnum aureum)

GRACIAS.