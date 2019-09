Lo que soy, lo que viví

Cuando era niña, me encantaba que mis tías compraran libros que incluyeran dos cosas: imágenes para colorear por números y otras en las que podías descubrir un personaje al unir los puntos. Nunca se me ocurrió empezar por el último número y trazar en cuenta regresiva —supongo que en realidad no hubiera hecho ninguna diferencia—. Pero hoy sí hace la diferencia conectar mi vida uniendo los puntos en retrospectiva.

Como precisa Steve Jobs dentro de su discurso en Stanford: es imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro, sólo puedes hacerlo hacia atrás. Y hacerlo es revelador y alentador al mismo tiempo.

Detenernos como observadores en aquellas decisiones que detonaron un cambio profundo; nos permite dibujar esas líneas “interpuntuales” que, al paso del tiempo, logran asomar su aprendizaje y su porqué. Girar en una calle y no en otra, llegar a una fiesta a la que no pensabas ir, abandonar la idea de estudiar una carrera o vivir en otra ciudad, ir a una entrevista de trabajo, llamar al teléfono inscrito en un flyer, llegar a tiempo a un curso que empezó muy tarde o dejar un empleo estable que no te hacía feliz... todo se muestra como una red de conexiones que un día cobra sentido.

En primer lugar, podemos identificar esos puntos interconectados que nos muestran con claridad la ruta que nos ha conducido a ser quienes somos y estar en el lugar en que nos encontramos; pero también, que nos han guiado hacia un propósito concreto. Una de las cuatro leyes hindúes de la espiritualidad, cita: “lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido”. Sólo nos corresponde decidir si lo asumimos derrotados o fortalecidos.

Por otra parte, al ser revelador, podemos mirar aquellos patrones que se presentan de manera recurrente y las decisiones que nos han colocado en escenarios alejados de lo que habíamos soñado. Ese doloroso y repetido tropiezo con la misma piedra. Nos descubrimos atorados en ciclos que se convierten en espirales descendentes que parecieran no tener fin. Y sólo es posible cambiarlo tomando consciencia y abrazándolo con amor. Decía Carl Jung: “lo que resistes, persiste”, sin embargo, lo que aceptas, te transforma.

Y precisamente uno de los puntos que se conectaron en el pasado y comprendí en plenitud tiempo después, fue encontrarme con Adrián Alavés, fundador de la empresa Naturaleza Humana. La primera vez que lo vi, fue arriba de un escenario, compartiendo una verdad que explotó mi cabeza: nuestra personalidad se construye a partir de la interpretación de ciertos sucesos que tuvieron lugar en nuestros primeros siete años de vida, los cuales crean en nosotros una configuración que determina nuestra forma de reaccionar, y por tanto, de tomar decisiones. Una configuración que no podemos cambiar, pero que, al ser conscientes de ella, podemos trascender.

El primer regalo que recibí de Adrián, y que hoy comparto por este medio, es un diagnóstico de personalidad, totalmente gratuito, que nos arroja luz sobre hechos del pasado que, al interpretarlos en diferentes etapas, han configurado nuestras creencias y formas de actuar, a nivel sensorial, emocional y analítico; y que muy probablemente hoy nos mantienen estancados en el mismo aprendizaje no logrado, en un continuo auto sabotaje y en estados emocionales que dificultan alcanzar nuestras metas y llegar al destino que deseamos. Este primer paso nos permite elevar el estado de consciencia sobre nuestra configuración, heridas y lealtades invisibles que venimos cargando, y que podemos convertir en una herramienta poderosa de transformación.

El diagnóstico, si decides hacerlo, viene acompañado de una interpretación (personal y privada) que llega a tu correo electrónico, así como de una llamada de seguimiento por parte de Naturaleza Humana, en la que te compartirán a detalle aspectos importantes sobre tus resultados. A continuación refiero la liga donde podrás encontrar este regalo, y así descubrir tu configuración y comprender de dónde surgieron tus creencias: https://mi.naturalezahumana.com.mx/yannina

Estoy convencida del poder que tiene compartir todo extraordinario que nos sucede. Gracias por permitirme sumar al camino de tu transformación a la luz de la consciencia.