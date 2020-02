Mucho bla bla del 14 de febrero, pero ¿tú te amas a ti mismo?

A unas cuantas horas de que sea el ya tan afamado día del amor y la amistad, me gustaría saber ¿cuanto realmente se quieren a ustedes mismos?

El amor empieza en casa, es difícil que puedas entender y vivir el significado sino sabes liderar y modificar tus defectos personales, ¿como hacer algo por los otros?, sino sabes hacer sacrificios por ti, someterte a una disciplina, no maltratarte mentalmente y no estarte juzgando todo el tiempo por tu apariencia física y así muchos ejemplos que denotan la falta incluso de hasta autocuidado personal.

El amor propio es el más difícil de reconocer y de aceptar, puesto que a veces creemos que, si nos consideramos un poco, pecamos de ególatras y vanidosos, cuando nada de malo tiene reconocer tus triunfos ante ti ¿Qué más da lo que piensen los demás? Lo importante es tu imagen ante ti.

Recuerda que no debes temer a los juicios sociales, puesto que nadie camina en tus zapatos ni tu camino, solo tus sabes tus progresos o tus desaciertos, y ni así puedes ser tan duro contigo, pero si razonable, tampoco se trata de pasarse al otro lado y vivir sin limites, porque eso igual es auto maltrato, la magia esta en la balanza.

Aprende a quererte a ti mismo, a continuación te dejo un texto de Louise Hay donde nos dice reglas básicas para amarte a ti mismo, cada que sientas que flaqueas o no sepas para donde hacerte, sería importante recordarlas y volverlas a leer, espero que lo disfrutes tanto como yo y te vuelvas la mejor versión de ti mismo.

CÓMO AMARTE A TI MISMA

1. NO TE CRITIQUES.

Cuando te criticas, tus cambios son negativos. Cuando te aceptas, tus cambios son positivos. Las críticas nunca cambian nada. Acéptate exactamente como eres ahora.



2. NO TE DES MIEDO A TI MISM@.

Deja de asustarte con tus propios pensamientos. Esa es una manera terrible de vivir. Busca una imagen mental que te guste y sustituye tu pensamiento aterrador por una imagen de placer.



3. SÉ AMABLE Y PACIENTE CONTIGO MISMO.

Sé delicado y amable contigo mismo. Ten paciencia mientras aprendes nuevas formas de pensar y cambias viejos hábitos de conducta. Trátate como si fueras alguien a quien realmente quieres.



4. SÉ AMABLE CON TU MENTE.

El odio hacia uno mismo es sólo odio a los propios pensamientos. No te odies ni te hagas daño por tener esos pensamientos, ámate a ti mismo cambiándolos suavemente.



5. ELÓGIATE.

La crítica destruye el espíritu y la energía interna. El elogio y la valoración lo construyen. Elógiate todo lo que puedas. Reconoce lo que estás haciendo bien en cada pequeña cosa.



6. DATE APOYO.

Encuentra formas de apoyarte a ti mismo. Busca amigos y permite que te ayuden. Ser fuerte es saber pedir ayuda cuando se necesita. Aprende a pedir para que los demás puedan aprender.



7. AMA TU NEGATIVIDAD.

Reconoce que la has creado para cubrir una necesidad. Ahora estás encontrando nuevas y positivas manera de cubrir estas necesidades. Por lo tanto, puedes dejar marchar, con amor, tus viejos patrones negativos.



8. CUIDA TU CUERPO.

Aprende sobre nutrición. ¿Qué clase de alimentos necesita tu cuerpo para tener el máximo de energía y vitalidad? Aprende sobre ejercicio. ¿Qué clase de ejercicio puedes disfrutar? Ofrécete tiempo para descansar, aprende a relajarte física y mentalmente. Ama el templo en el que vives.



9. UTILIZA EL ESPEJO.

Mira a menudo al interior de tus ojos. Expresa tu creciente sentimiento de amor hacía ti mismo mirándote en el espejo. Habla a tus padres mirándote en el espejo. Perdónales también. Al menos una vez al día dí: "Te quiero, te quiero tal como eres".



10. ÁMATE, HAZLO AHORA.

No esperes a que las cosas te vayan mejor, te encuentres bien, tengas pareja, trabajo o hayas adelgazado. Empieza ahora y hazlo lo mejor que puedas.



Louise Hay

