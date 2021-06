Presidente Adolfo: resultado de la paridad

Después de esta columna quizá no toque el tema político en un buen rato, suficiente de campañas, candidatos, promesas…perdón, “compromisos”. Posteriormente tendrá que iniciar una observación sobre las acciones, sobre todo de quienes ganaron la confianza de la mayoría y se comprometieron a cuidar las garantías de todas las personas, incluidas las de la comunidad LGBT+.

Estas elecciones estuvieron marcadas por diferentes sucesos, sobre todo violentos, pero también algunos positivos como la participación de personas de la diversidad sexual como candidatos en las diferentes fórmulas de los partidos políticos, gracias a la paridad de diversidad sexual. Hubo diferentes perfiles que encabezaron proyectos que buscaban llegar a los congresos estatales o federales o a una alcaldía, como el caso de Adolfo Cerqueda Rebollo, quien compitió en Nezahualcóyotl, Estado de México para ser presidente municipal.

Adolfo Cerqueda es licenciado en Ciencias Políticas y hasta el año pasado era miembro del Coro Gay de la Ciudad de México con el que tuvo la oportunidad de cantar en diferentes recintos del país, incluyendo presentaciones con la cantante Mónica Naranjo. A diferencia de otros políticos, no tenía manera de ocultar su orientación sexual pues ha sido pública desde hace años, con la naturalidad que él la ha compartido en sus redes sociales, en donde ha hecho participe a sus amigos y seguidores de su vida.

Es aplaudible el trabajo que realizó durante su campaña, principalmente por el atreverse a participar en una contienda en la que ser homosexual podría suponer una área de oportunidad por la homofobia que prevalece en un estado conservador como el Edo Mex, sin embargo como pasó en otros lugares como León, en donde participó Juan Pablo Delgado, candidato por Movimiento Ciudadano para la presidencia del municipio guanajuatense, la opinión de los ciudadanos hacia ellos no giro en que fueran homosexuales, sino en sus propuestas. La reacción de las personas sorprendió a los mismos candidatos.

En cuanto empezaron a salir los titulares sobre la noticia del primer presidente municipal que es homosexual sin tapujos en el Estado de México y posiblemente de México, algunas personas reclamaban la relevancia de la noticia, sin entender que es amplia la importancia del hecho. ¿Cuántos presidentes gay, trans, queer conocemos en lo que va de la historia de México? No es común. Y si uno ha llegado además de la confianza de los votantes en las urnas, ha sido gracias a la lucha de años de la comunidad LGBT+ mexicana, que ha exigido que se respete el derecho de todos, todas y todes de ejercer sus derechos políticos, que en realidad es hacer frente a la discriminación dentro de la sociedad, la militancia de los partidos políticos, líderes y demás estructuras. No fue de la noche a la mañana que este año hubiera una candidata a la gubernatura de Zacatecas que se identifica como mujer trans, o el caso de Mariana Sepúlveda quien es lesbiana y participó como candidata al congreso de Nuevo León.

La paridad de género, diversidad sexual y de poblaciones poco representadas en general es importante y necesaria por ello en las elecciones que prosigan deben cuidarse los mecanismos para que no vuelva a haber casos como los de Tlaxcala en que 18 candidatos cambiaron su identidad de género para cumplir con la cuota de género que les pedía el organismo electoral del estado a Fuerza por México.

Debe quedar claro que la capacidad de Adolfo y de cualquier otro candidato no está definida por su orientación sexual, identidad o expresión de género, se espera que él haga el trabajo que le corresponde como presidente de Nezahualcóyotl, que logre realizar sus compromisos de campaña y sobre todo sea un aliado con la población a la cual pertenece y que sabe en carne propia de los problemas de discriminación que se viven. Para los homofóbicos les tengo un mensaje especial: no se espanten, que haya un presidente que sea gay no debe preocuparles, el municipio con suerte será un lugar con mejor desarrollo, como dice el refrán digital de un meme: la homosexualidad no se contagia, que se te antoje es otra cosa.

