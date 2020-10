Tipos de Comunicados de parte del SAT para Asimilados a Salarios, y la manera de responderlos

En los últimos meses, muchas personas físicas que en ejercicios anteriores recibieron cantidades en el régimen de honorarios asimilables a salarios, han estado recibiendo comunicados por parte del SAT de distinta índole.

Normalmente estos “exhortos” han sido dirigidos a aquellos que obtuvieron estos recursos de una empresa “facturera”, que se encuenta listada en el 69-B del Código Fiscal de la Federación (en lo sucesivo CFF) como “empresa fantasma”, o de alguna de las famosas 43 personas morales señaladas por el Procurador Fiscal de la Federación en una mañanera.

Clasifico este tipo de comunicaciones en 4 niveles, siendo la 1 la de menor relevancia y la 4 de trascendental importancia, a saber:

1.- Un simple exhorto. El SAT ha enviado exhortos, manifestando que tienen conocimiento de que se obtuvieron ingresos por concepto de asimilados a salarios e invitan al contribuyente a sacar una cita para aclarar lo conducente. Lo anterior, sin señalar ejercicios, montos ni el nombre de las empresas retenedoras.

2.- Carta Invitación. Con un nivel un poco más detallado, envían una carta invitación, en la que señalan los ejercicios por los que recibieron ingresos bajo este concepto, y el nombre de las empresas retenedoras; y en su caso, los montos recibidos, invitando al contribuyente a sacar una cita para hacer las aclaraciones pertinentes, y llevar a cabo una auto-corrección, pagando el impuesto retenido no pagado, en su caso.

3.- Requerimiento en base al artículo 42-A del CFF. La autoridad emite un Oficio, en el que le indican de manera precisa al contribuyente los ejercicios por los que recibió ingresos como asimilado, las cantidades percibidas, el nombre y RFC de la empresa retenedora, indicando inlcusive que se encuentra en la lista negra del 69-B; y solicitando a la persona física que entregue cédula profesional, currículum vitae, y en su caso, contratos que haya celebrado. Todo lo anterior, con fundamento en el artículo 42-A del CFF.

4.- Facultad de comprobación. En este caso, la autoridad le notifica al contribuyente el inicio de una visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica. Lo anterior, de conformidad con las fracciones II, III y IX del artículo 42 del CFF.

¿Cómo debemos responder ante este tipo de comunicados?

En el caso de los numerales indicados en el 1 y 2; no vinculan al contribuyente, luego, en caso de hacer caso omiso, la autoridad no está facultada para imponer alguna sanción. Mi recomendación es no acudir ante la autoridad.

En el supuesto señalado en el numeral 3, toda vez que lo hacen en base al artículo 42-A del CFF que establece una facultad del SAT para planear y programar actos de fiscalización, recomiendo acudir al juicio de amparo indirecto, demandando la inconstitucionalidad de dicho numeral, ya que todo acto de molestia del SAT debe ir dirigido única y exclusivamente para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, no para planear y programar actos de fiscalización.

Por último, en caso de que se actualice el supuesto señalado en el numeral 4, indefectiblemente debe atenderse la auditoría, desahogando los requerimientos de documentación e información, y en su caso, si la orden o el requerimiento de inicio, viola derechos humanos, recomendamos acudir al amparo indirecto.

En fin, resulta muy importante asesorarse de un abogado fiscalista cuando se reciba cualquier comunicado del SAT, ya que estamos hablando de cuestiones legales y constitucionales, más que contables.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.