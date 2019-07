A pesar de la falta de apoyo, me moriré en la raya por una medalla: Esmeralda Falcón

Después de la desastrosa presentación que tuvo el boxeo mexicano en los Juegos Panamericanos, con dos eliminados en la primera ronda, hoy se presenta una carta fuerte, Esmeralda Falcón.

Oro en los pasados Juegos Centroamericanos, la capitalina aclara que la preparación no fue la deseada, pero "para que alguien me gane tiene que estar dispuesto a morir en la raya, porque yo lo voy a hacer así".

Esmeralda aclara el porqué del pesimismo: "Nosotros no vamos ambicionar si no nos dan preparación, un fogueo internacional decente", dice. El boxeo ha sido de los deportes más castigados por falta de apoyo, y para Lima no fue la excepción.

"Afortunadamente mi Federación me aportó para tener los mínimos fogueos y tener una competencia previa. No tenia el recurso para el prepanamericano, mi Federación, me preparador, Óscar Valdez, y mi alcaldía (Xochimilco) fue la que nos apoyó, porque si no, no tendríamos representantes en esta disciplina".

