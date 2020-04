Critican a influencer por "discurso antivacunas" a sus seguidores

Mientras que los expertos en medicina recomiendan una y otra vez quedarse en casa para prevenir el contagio de coronavirus, la influencer y artista Miranda Makaroff lanzó un mensaje contra las vacunas a sus seguidores.

Miranda, con más de 300 mil seguidores en Instagram, subió una serie de stories que dejaron confundidos a todos, ya que invitaba a controlar las células del cuerpo con la mente.

Aquí te contamos quién es esta polémica influencer y por qué se ha hecho viral su declaración sobre “el poder” para controlar las células.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MIRANDA MAKAROFF (@mirandamakaroff) el 11 Mar, 2020 a las 11:31 PDT

El polémico mensaje de Miranda Makaroff a sus seguidores

“Si de pequeños nos enseñaran a sacar el poder que tenemos dentro, que es mazo, que la mente del cerebro es una máquina brutal”, dijo Makaroff en un video que ya se hizo viral.

“Y nos enseñaran a gestionar nuestro sistema inmunológico y a curarnos. Si nos enseñaran a gestionar nuestras células con la mente, sí, sí, reíros, pero con la mente, no necesitaríamos ni vacunas, ni medicinas ni nada”, agregó.

La ignorancia y la estulticia llevada a cotas jamás vistas.

'Fuck vaccines' dice la influencer iluminada sin despeinarse... pic.twitter.com/ITRUzY74UP — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) April 5, 2020

“Pero como la gente no sabe y seguramente yo tampoco lo sé, seguramente me puedo morir de cualquier cosa, que a mi tampoco me lo han enseñado, pero me encanaría saberlo”, señaló Miranda.

“Y yo creo que es el futuro, fuck vaccines (jódanse las vacunas) y fuck cualquier cosa que venga del exterior. Nosotros desde dentro podemos pero no sabemos cómo”, finalizó.

No es la primera vez que la estrella de redes sociales es criticada por sus declaraciones en contra de la ciencia. Hace unos días dijo que el coronavirus era un virus de “laboratorio” y que todos deberían estar relajados para no bajar las defensas del cuerpo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MIRANDA MAKAROFF (@mirandamakaroff) el 4 Feb, 2020 a las 10:38 PST

¿Quién es Miranda Makaroff?

La influencer española de 35 años tiene una exitosa carrera como diseñadora, artista, actriz y DJ. Es hija de la diseñadora Lydia Delgado y del cantante argentino Sergio Makaroff. También es amiga cercana de Brianda Fitz-James, nieta de la duquesa de Alba.

Tiene su propia firma de vestidos y camisetas, además de vender sus pinturas llenas de color. También actúo en dos películas, En la ciudad de Cesc Ga y Solo Química de Alfonso Albacete.