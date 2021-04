Joven renuncia a su empleo y lo liquidan con 90 mil monedas llenas de aceite

Estados Unidos.- ¡La historia de este hombre se ha viralizado en redes sociales! Se trata de Andreas Flaten, de 33 años, habitante de Georgia, quien renunció a su empleo tras recibir malos tratos por parte de jefe.

El joven narró que la decisión por romper la relación laboral con el taller mecánico en el que trabajaba, se debió a que su jefe no quería pagarle su último sueldo. Por esta razón buscó la ayuda del Departamento de Trabajo, quienes le hicieron llegar alrededor de 18 mil pesos que la empresa le quedo a deber.

Como parte de su liquidación al hombre le pagaron con 90 mil monedas de un centavo de dólar completamente sucias. ¡Vaya sorpresa que se llevó con el método de pago!

El expleado del taller vive con su novia. Un día al salir de la casa que habitan vio una caja que contenía varias monedas cubiertas de aceite para autos; el peso se acercaba a los 230 kilos.

El hecho indignó tanto a la pareja y a miles de usuarios de redes sociales que conocieron la historia de Andreas. Desafortunadamente, el joven no puede demandar a su jefe ya que él saldo su deuda.

No estoy segura de qué es peor… El hecho de que este hombre es tan miserable que no puede aceptar que un empleado se vaya porque es el mayor imbécil que he conocido en serio, o el hecho de que pasó por tanto esfuerzo para conseguirlo. 915 dólares en centavos pesados solo para decir ‘vete a la mierda”, dijo la novia de Andreas.