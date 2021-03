¡Un milagro! Doctora del IMSS derrota al COVID-19, a pesar de su gravedad

Puebla.- Entre aplausos y buenos deseos, fue dada de alta a la doctora Araceli Mora, tras superar el SARS-CoV-2. Contra todo pronóstico, la pediatra del Hospital General de Zona No. 20 “La Margarita”, del IMSS, logró recuperarse.

Ahora, los médicos del hospital la consideran como una de las pacientes en estado más grave, por los dos meses y medio que permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Dejé de respirar normal por tres días, y cuando llegué al hospital anexo me tomaron mis datos, pasé a la tomografía, el cuerpo médico se percató de que mis pulmones estaban muy dañados. De inmediato me trasladaron al área de terapia intensiva, intentaron una primera etapa que consta de un nebulizador de alto flujo, pero no respondí”, comentó Mora Blancas.