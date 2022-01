‘Peregrinan’ por pensión para adultos mayores

Irapuato, Guanajuato.- Un grupo de aproximadamente 50 adultos mayores denunció falta de organización en las inscripciones al programa ‘Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores’ pues fueron citados en un lugar y tras varias horas de espera los hicieron ir a otra dirección.

Ricardo Fernández, quien llevó a su mamá a entregar documentación, contó que llamaron a un teléfono que está en la página del gobierno federal donde les dijeron que tenían que acudir a la calle Girasol esquina con calle Guanajuato de la colonia La Candelaria.

Nos dieron las 9 (de la mañana) y no hubo ningún módulo, no hubo nada, por lo que se me ocurrió llamar al teléfono del programa y ya me dijeron que no, que ahí era, entonces pasó más de una hora u hora y media y volví a hablar y me dijeron que como no hubo personal no habilitaron el módulo de allá y nos vinimos para está lado (colonia La Paz)”, dijo.