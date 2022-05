‘Llevamos 7 meses perdidos’: Critica regidora cambios en Secretarios de Seguridad en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La renuncia del director de Policía de Irapuato, J. Reyes Méndez Jiménez, afecta la estabilidad dentro de la corporación, pero también el trabajo en favor de la ciudadanía, pues pareciera que no hay orden en temas de seguridad pública, opinó la regidora de Movimiento Ciudadano, Fernanda Martínez Arriaga.

A menos de dos semanas de haber asumido el cargo, el ahora ex director de la corporación renunció por motivos personales para iniciar su proceso de jubilación.

“Al no haber estabilidad, no haber una línea, no hay organización, no hay orden, ¿qué percepción nos da eso a los irapuatenses de cómo se están llevando a cabo los temas de seguridad en el Gobierno? Pues mal, desorganizados, sin orden, sin constancia principalmente”, indicó.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

‘Vamos a romper récord’

Martínez Arriaga destacó que el Gobierno está obligado a dar resultados en seguridad, lo que parece difícil cuando en tan solo siete meses, ya se ha cambiado en tres ocasiones al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“No es posible que esté pasando esto, vamos a romper récord Guinness en Secretarios de Seguridad. Llevamos ya siete meses perdidos, porque esa es la realidad. Irapuato y los irapuatenses llevan siete meses perdidos en el tema de seguridad, espero que realmente haya un resultado pronto y urgente”, puntualizó.

Por su parte, el regidor de Morena, Luis Carlos Manzano Guerrero, destacó que el ahora ex director tenía la mejor intención de trabajar, aunque las condiciones actuales pudieran no ser las mejores.

“Él como vio la oportunidad de que tenía cerca su jubilación dijo: ‘Vamos a poner paz en nuestra vida’. Yo lo entiendo, la situación no es fácil. Creo que a lo mejor fue un nombramiento un poquito apresurado; sin embargo, respetable su decisión”, enfatizó.

Manzano Guerrero dijo que el nuevo Secretario de Seguridad, Ricardo Benavides Hernández, trae consigo un nuevo equipo de trabajo y es normal que haya cambios en esta área, por lo que espera que vengan con la intención de trabajar a favor de los irapuatenses.

“Siempre vamos a aceptar y dar bienvenida a las personas que quieran aceptar y hacerse cargo del tema de seguridad”, agregó.

Ambos ediles comentaron que este lunes sostendrán una reunión con el nuevo Secretario de Seguridad, en donde esperan obtener información de cómo se trabajará en este tema y a qué resultados se compromete.

MCMH