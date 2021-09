Nacen trillizos en Hospital de Irapuato; se llaman Fátima, Gael y Gabriel

Irapuato, Guanajuato.- Con alegría, Paulina Chávez Barajas recibió a sus trillizos, dos niños y una niña, en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, contenta de que hayan podido nacer sin complicaciones y porque se encuentran en perfecto estado de salud.

La mamá de 28 años de edad, originaria del municipio de Cuerámaro, contó que este es su tercer embarazo y que los trillizos llegan a completar su familia, pues tiene un hijo de 5 años y otro de 2 años.

Relató para AM que al inicio de su embarazo se comenzó a sentir mal, con molestias que iban más allá de un embarazo normal, por lo que decidió acudir a su unidad de salud y ahí fue donde le informaron que tendría trillizos.

Casi me desmayo, no la podía creer porque era mi tercer embarazo, mi esposo me ayudó mucho, él se encargaba de los otros dos niños, del quehacer de la casa, de hacer lo más pesado”, indicó.