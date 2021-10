Policía Municipal no puede sola ante ataques.- José Arturo Sánchez Castellanos

León, Guanajuato.- El síndico leonés José Arturo Sánchez Castellanos reconoció que la Policía Municipal no puede sola ante los ataques a la corporación, dijo que es necesaria la coordinación e intervención de autoridades del orden federal y estatal.

Es obvio que la Policía Municipal no puede sola, nosotros como municipio tenemos que tener una policía que sea confiable, honesta, que esté bien equipada, bien remunerada y bien capacitada, pero no puede contra estos grupos delincuenciales, sola no puede”, comentó.