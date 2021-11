León, Guanajuato.- Familiares de Lupita González asistieron a la marcha feminista en León con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres para exigir que ya se dicte una sentencia a su asesino.

La hermana y tía de Lupita exigieron que su feminicida sea condenado. Fotos: AM

Un grupo de cerca de 50 mujeres feministas salieron a las calles de la zona centro en León para manifestarse con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La colectiva “Las del Caldero” convocó a una manifestación pacífica como parte de las actividades por el 25N y los familiares de Lupita, quien fue asesinada hace casi nueve meses en el municipio de San Felipe, también acudieron a alzar la voz junto con decenas de mujeres.

“Todas las pruebas están en contra del señor (Sergio “N”, novio de Lupita, vinculado a proceso por su feminicidio), no sé qué están esperando para dictar sentencia. Van tres veces que postergan la sentencia, lo que tiene miedo la familia es que con su dinero él pueda mover influencias para salir libre, queremos justicia”, indicó la tía de Lupita, Isabel.

Las manifestantes feministas partieron desde el Arco de la Calzada.

La marcha que comenzó en el Arco de la Calzada concluyó frente a la Presidencia Municipal de León, donde las mujeres compartieron algunos de sus testimonios de violencia.

‘No estamos todas, nos falta Lupita’

En el acto incluso participó la hermana de Lupita, quien entre lágrimas exigió que se sentencie al asesino de su hermana y finalmente se haga justicia por ella.

Feministas exigieron un alto a los feminicidios en León y Guanajuato.

“El 11 de diciembre se cumplen nueve meses que ella ya no está aquí, que le quitaron la vida y todavía quiere más tiempo el asesino. ¿Qué más quiere? Ahí están todas las pruebas… No vamos a descansar hasta que mi hermana tenga justicia y ese asesino no salga”, clamó la hermana de Lupita.

“No estamos todas, nos falta Lupita”, gritaron al unísono decenas de mujeres que arroparon a los familiares de Lupita y a todas las mujeres que dieron su testimonio.

Cabe recordar que el pasado jueves 25 hubo otra manifestación en la ciudad, misma que fue atendida por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos quien escuchó las peticiones de las manifestantes, entre ellas la destitución del secretario de seguridad Mario Bravo Arrona quien bajo su mando el pasado 22 de agosto se dio la presión contra otras manifestantes.

En esta segunda intervención de los colectivos feministas es también con la finalidad de colocar un tendedero de denuncias, donde de manera anónima o pública ellas pueden denunciar sus situaciones de acoso o violencia e incluso señalar a sus violentadores.

