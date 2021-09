El 19 de septiembre inicia la vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en Guanajuato; en el Parque Panorama, en León, iniciará la campaña a las 10 de la mañana. Foto: Cortesía Secretaría de Salud de Guanajuato. | *José Trinidad Méndez Valadez* En alerta las autoridades de seguridad y de Protección Civil del Estado ante la probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Guanajuato. En las últimas 24 horas se han registrado lluvias intensas y fuertes en diversos municipios de la entidad, con afectaciones en Cuerámaro, Abasolo, Pénjamo San Miguel Allende, y San José Iturbide, al desbordarse arroyos y fractura de bordos, causando inundaciones en áreas de cultivos y viviendas. “Se registraron fuertes en Abasolo, Coroneo, Huanímaro, Jerécuaro, Moroleón, San Diego de la Unión y Villagrán e intensas en Ocampo, Pénjamo, San José Iturbide, Uriangato y Valle de Santiago. Caída de granizo en Uriangato y Yuriria”. Las lluvias fuertes que se esperan son debido a la onda tropical número 31 que recorrerá el centro de la República Mexicana, en interacción con un canal de baja presión extendido desde el noroeste hasta el centro del país. Además hay inestabilidad atmosférica superior, “lo que originará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del occidente, centro, oriente y sur del país”. PC de Guanajuato pronostica que se mantendrán las probabilidades de chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, vientos fuertes y caída de granizo. SE REPORTAN AFECTACIONES EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS: Reporta PC que derivado de las inundaciones registradas en días pasados en el municipio de Abasolo se continúa con las labores de saneamiento en viviendas de las comunidades afectadas, donde se auxilia a más de dos mil personas. Además, al menos nueve de las 13 comunidades afectadas por las inundaciones se encuentran en el proceso de limpieza y saneamiento de las viviendas para que las familias puedan regresar a sus casas. En Pénjamo, se mantiene el seguimiento en la zona a efecto de atender las necesidades de la población afectada, misma que se encuentra albergada con familiares y vecinos de la zona. En Cuerámaro derivado de la creciente en el Río Turbio y la fractura en bordo a la altura de la comunidad Santo Domingo, siendo zona de cultivo la que se encuentra con afectación. En San Miguel de Allende, se registró la fractura del bordo entre las comunidades de San José de la Palma y Santa María, por lo que se realizó la evacuación de emergencia en las comunidades el Huizachal, Cerritos y Landeta.; Adicional se realizó la evacuación preventiva en centro comercial del fraccionamiento Guadalupe. La Coordinadora de PC informa que se registró introducción de agua en una vivienda en la comunidad El Saltito, con afectación a menaje, sin daños personales, así como encharcamiento de vialidad en la calle Adolfo López Mateos de la comunidad Corral de Piedras de Arriba. Se registró afectación a viviendas derivado del desbordamiento del arroyo de Corral de Piedras y hubo encharcamientos en vialidades en la comunidad Santa María, además de zonas de cultivo afectadas. En San José Iturbide se registró el desbordamiento del arroyo La Tinaja, mismo que provocó la introducción de agua en viviendas, sin daños personales ni necesidad de evacuación preventiva. Registran a Eduardo López Mars por dirigencia del pan, va contra aborto y militantes apáticos *José Antonio Castro Murillo* La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional tiene solo un “candidato de unidad”, Eduardo López Mares, quien esta mañana concretó su registro y el de su planilla, y ahí adelantó que el partido seguirá contra el aborto y contra “militantes apáticos”. El secretario general con licencia del partido acompañado de su planilla hizo entrega de su documentación para registrarse como únicos contendientes a la dirigencia estatal. Posteriormente dirigió un mensaje en el que destacó como prioridad la necesidad de mantener unidad, “que contemos con una sola estructura, tener un solo objetivo”. Luego mencionó, “dejemos de estar dormidos, dejemos de estar anestesiados o pasivos, que despertemos y nos pongamos en acción”. Pero luego destacó que: “sigamos luchando por defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. También dijo: “basta de militantes apáticos, basta de militantes alejados de la doctrina del partido”. En posterior entrevista puntualizó que, “tendremos que estar haciendo un puntual seguimiento y una revisión muy especial municipio por municipio, comité por comité con la intención de revisar quien no cumplió sus actividades partidistas en el pasado proceso”. Recordó que son 14 mil 292 militantes los que actualmente tiene el PAN en el estado y revisarán “quien se alejó de la normativa, quien estuvo apoyando quizá a otros candidatos, a otros partidos políticos o a otros candidatos independiente”. Por ahora, “si hay dos o tres procesos (d expulsión) que ya se iniciaron por la Comisión Permanente Estatal”, pero están en curso aún. López Mares registró como su secretaria general a María del Rosario Corona Amador, y entre los integrantes de su planilla hay perfiles de Guanajuato capital, Huanímaro, Victoria, Uriangato, San Felipe y León. Los integrantes Sarahi Núñez Cerón, Juan Diego Ramírez rincón, M Teresa Chacón González, Omar Antonio Mares Crespo, Samanta Smith Gutiérrez, Agustín Orozco León, Jesús Fernando Orta Niño. IMMujeres continúa brindando apoyo a las mujeres en situación vulnerable *Karla Hernández* El Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres) continúa trabajando a través de sus áreas de psicología, legal y laboral, durante este primer semestre de enero a junio el IMMujeres brindó 2 mil 542 atenciones a habitantes de más de 700 colonias y comunidades lo que representa un 1.8 por ciento menos que el mismo periodo del 2020. De acuerdo con el proceso de atención, la entidad detectó que los principales tipos de violencia que refieren las mujeres son: en primer lugar, la violencia psicológica, seguida de la física y la económica. La directora del IMMujeres, Mónica Maciel Méndez Morales señaló que el confinamiento de las personas derivado de la contingencia sanitaria por Covid 19, agudizó las situaciones de violencia en los hogares, por lo que se registró un alza en la demanda, la cual se ha mantenido durante este año. “Las leonesas que han sido atendidas mayoritariamente, aproximadamente un 75 por ciento se encuentran en el rango de 18 a 45 años, si bien es cierto el confinamiento de las personas también derivó en situaciones que se agudizaron y se tradujeron en violencia en los hogares, en contra de las mujeres, en este sentido es importante que desde el instituto de la Mujeres sigamos con esta cercanía y con esta empatía a las mujeres para continuar brindando la atención en todo momento”, comentó Mónica Maciel Mendez. Por su parte el IMMujeres realizó diferentes canalizaciones a instituciones y asociaciones integrantes de la Red de Psicología para el seguimiento y atención integral a ciertos padecimientos, como es la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes con Esquizofrenia (AFAPE), Centro Comunitario de Atención psicológica (CCAP), Centro de Atención a la Salud Mental del Hospital Psiquiátrico de León (CAISAME) y Centro de Atención Integral en Adicciones (CAIA) por mencionar algunas. Cada una de las personas atendidas recibieron atención integral y personalizada a quienes se les brindaron por parte de la institución acompañamientos a los casos a la Unidad de Atención Integral de las Mujeres para interponer denuncias y solicitar órdenes de protección. Algunas de las colonias de donde acudieron las mujeres son: Ampliación San Francisco, Agua Azul, 10 de Mayo, Las Margaritas, Balcones de la Joya, León II, Jardines de San Juan, San Miguel y Héroes de León, también acudieron de comunidades como: La Cinta, La Patiña y San Antonio de los Tepetates. Vecinos de Rivera de Barceló le batallan por agua potable *Fabricio Moreno* La poca presión de agua y la falta de este servicio en algunas de las viviendas, preocupa a varios de los habitantes de Rivera de Barceló. Siendo un servicio por el que los vecinos pagan, algunos de ellos no lo tienen en sus casas desde el pasado miércoles. De acuerdo con algunos de los afectados este problema ya tiene varios días, y a pesar de que han generado varios reportes aún no se ha dado solución a algunos de los colonos. Erik Hernández, integrante del comité de colonos, comentó que debido a la escasez del agua potable; varios vecinos optaron por suministrarse por medio de pipas. "Se hicieron los reportes a la dependencia, pero como eran días festivos el problema persistió", platicó. A tres días de que se generaron los folios es tiempo que en algunas de las viviendas la fluidez del agua no se regulariza. El reporte con número 17100361 que generaron al número de atención de SAPAL es solo uno de varios que han hecho y que a la fecha no se han atendido. Otra vecina explicó que esta situación tiene poco que comenzó a presentarse, sin embargo, teme que siga así. "Una cumple con pagar el recibo y el no tener el servicio en su totalidad provoca que la gente se atrase", dijo molesta. Según vecinos se han percatado que durante la noche es cuando fluye más el agua por la llave, por lo que algunos se previenen para llenar sus botes. "Hemos hecho un grupo de WhatsApp para mantenernos informados de cuando se nos va el agua, es más para saber que tantos reportes se generan y de qué zona se están viendo afectados", finalizó Erik. *José Trinidad Méndez Valadez* El paso de la vía del tren en la carretera León-Santa Ana del Conde, que conduce también al Parque Industrial de León, PILBA, se ha convertido en un calvario para cientos de automovilistas, por lo que urge un puente vehícular. Este sábado hacían reparaciones en la vías, con los consabidos congestionamientos viales en la zona. Filas de vehículos hasta de un kilómetro se forman en la carretera que comunica a la comunidad de Santa Ana del Conde por la falta de un puente vehícular a la altura de la Vía del tren, en lo que era la estación de La Trinidad. Vecinos de comunidades como Guadalupe Victoria, Los López, Santa Ana del Conde, Playas de Sotelo, Los Ramírez, entre otros, quedan atrapados en un par de vehículos todos los días a las hora de entrada y salida de las fábricas que se localiza en Parque Industrial León-Bajío (PILBA), o cuando pasa el tren. “Entre las 5 y 7 de la noche esto es un caos vial; todo está congestionado y tardar hasta una hora para poder salir a la carretera León-Silao, si vienes de Santa Ana del Conde; ya es urgente un puente, pues el proyecto está inconcluso”, señala el ingeniero Fernando Martínez. Recordó que en la administración de Miguel Márquez Márquez, se tenía el proyecto de construir un bulevar de dos cuerpos y cuatro carriles, hasta Santa Ana del Conde, sin embargo sólo quedó a medias por oposición de ejidatarios de Santa Ana. En el SICOM se informó que parte del proyecto es la construcción de un puente sobre la vía férrea, así como terminar el puente que está sobre la autopista a Salamanca, que actualmente está inconcluso. El bulevar a cuatro carriles sólo quedó de la carretera León-Silao a la autopista a Salamanca, donde está el puente; de ahí hacía Santa Ana es ya a un carril y sigue inconcluso. Los vecinos señalan que para él clamó, uno de los carriles laterales del bulevar es utilizado por la empresa Rotoplas como estacionamiento de sus unidades. La pasada por la vía del tren es de sólo un vehículo, por cada sentido, estrangulando más la circulación de dos carriles se torna sólo uno.