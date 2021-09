Persisten inundaciones en Jardines de Jerez I, pese a obra millonaria de Sapal

León, Guanajuato.- Vecinos de la colonia Jardines de Jerez primera sección creyeron que ya no se inundarían luego de la última obra millonaria de Sapal.

Sin embargo, durante la lluvia de casi dos horas la noche del domingo, el nivel del agua alcanzó una altura de casi un metro y terminó por descomponer autos y enlodar pórticos con suciedad.

“Se me fregó la semana pasada un Bora blanco, de ése van a ser 10 mil pesos porque se le metió el agua y la computadora ya no jaló. Con la de ayer se fregó otro y aún no sabemos cuánto costará”, aseguró Juan Pablo Martínez, colono de Jardines de Jerez.

Amas de casa limpian el frente de sus casas después de la lluvia que azotó a Jardines de Jerez la noche del domingo. Foto: Omar Ramírez.

La mayoría de los vecinos de las calles Las Rosas y Orquídeas sufrieron con la lluvia de anoche.

“Ni dormí por estar al pendiente de que no subiera más el agua, estoy que me lleva”, explicó Fabián, uno de los vecinos.

LEE ADEMÁS: Arroyo de las Liebres vuelve a desbordarse; se inundan bulevares.

Hace un año Sapal intervino en Jardines de Jerez I para que las descargas de la zona y parte del agua del arroyo de Las Liebres pudieran desfogar mejor.

En tres etapas se instalaron líneas de conducción de drenaje para beneficiar a 10 mil personas de Jardines de Jerez y colonias aledañas.

Algunas viviendas de Jardines de Jerez primera sección se llenaron de lodo tras la lluvia que azotó a la colonia el domingo por la noche. Foto: Omar Ramírez

A pesar de la obra, los vecinos sufrieron las consecuencias de tener el drenaje bloqueado con basura y ramas. Por lo pronto, trabajadores de Sapal llegaron ayer a la colonia para limpiar las alcantarillas.

LALC

