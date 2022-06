León, Guanajuato.- La Dirección General de Registros Público de la Propiedad y Notarías del Estado de Guanajuato revocó el Fiat al notario público No. 44 con sede en León, Alejandro Durán Llamas, quien tiene su despacho en la calle Pedro Moreno No.108, Zona Centro.

Lo anterior fue confirmado este viernes por el subsecretario de Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, José Luis Manrique Hernández.

Esta situación deriva de una visita de inspección general (visita que se practica de manera ordinaria cada dos años a todas las notarías) en la que se identificaron irregularidades en el ejercicio de la función notarial por lo cual se dio inicio al procedimiento”.

“Una vez desahogado el procedimiento en el que se respetaron las garantías del debido proceso del notario, se acreditó su responsabilidad en dichas conductas por lo que se determinó revocar el fiat y como lo mandata ley proceder al aseguramiento de su protocolo ante la interrupción de la función notarial”, puntualizó el Subsecretario de Gobierno.

Este viernes personal de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Notarías estaba sacando en cajas toda la documentación y protocolos de la Notaría 44, que se localiza en la parte alta de lo que es la peletería La Nacional, frente a Telmex.

Se apuntó que es una de las notarías que estaban en mira de la Dirección, pues hay otras que también están en proceso de revocación, y que en su momento se darán a conocer.

En el Periodico Oficial del Estado, en el número 253, con fecha del 18 de diciembre del 2020, se publicó con fecha del 8 de diciembre de la revocación del Fiat del notario No. 6 con adscripción en San Luis de la Paz, Gilberto Gómez García.

A raíz de eso, el Colegio de Notarios de Guanajuato informó que había otros cinco notarios en proceso.

En el 2019 se les revocó el Fiat al notario público No. 1 en San Francisco del Rincón, José Luis Benjamín Godínez; así como al No. 28 de Irapuato, Basilio Gutiérrez, y al No. 38 de Celaya, Manuel Ledesma.

