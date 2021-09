Leoneses llegan hasta amarillos a las menuderías para curarse la resaca

Hoy, muchas menuderías estuvieron abarrotadas de leoneses que pretenden curarse la resaca con este tradicional platillo, algunos llegaron con gafas y hasta amarillo de la cruda por el festejo patrio.

Ella junto con su familia tiene más de 30 años vendiendo pancita de res a los leoneses del centro, que acuden al mercado aldama muchos de ellos para curarse la resaca.

ADEMÁS: En estas gasolineras de León venden a 16.60 la Magna y 18.29 la Premium

En la zona también se ofrece la clásica cerveza para acompañar la enchilada que los comensales buscan para hacer reaccionar al cuerpo.

Ayer me la pasé trabajando, me tomé algunas cervezas pero iba a trabajar, como no pasaron por mi, pues ya mejor me vine al menudo, ya hoy me la paso tranquilo”, explicó el hombre de 40 años quien asegura que ya está vacunado contra el COVID, mientras le daba un trago a su cerveza.