Comienzan a producir nueva HRV en Honda Celaya

En Honda planta Celaya producen a “full” su modelo HRV con nueva actualización.

Haciendo una revisión de cómo están funcionando las armadoras automotrices de Guanajuato me encontré, estimado lector, con esta buena noticia.

Este modelo por primera vez comenzó a fabricarse en el 2015, momento en que para esta industria y cualquier otra de la manufactura la escasez o desbasto de sus insumos no era un problema.

Ahora dentro de la firma japonesa, como en el resto de armadoras, esperan no tener “frenos” o mejor dicho que no sean con todo y freno de mano incluido, es decir que no sean bruscos y les permitan cumplir con sus cifras proyectadas que en el caso de Honda es de un promedio de 700 unidades diarias.

Se requieren políticas públicas

La práctica del nearshoring es una gran oportunidad para el crecimiento de la proveeduría de manufactura en México.

Luego de que por más de 20 años prevaleciera con éxito el offshoring, del cual el principal beneficiado eran los países asiáticos, con la pandemia del COVID19 y la ruptura en la cadena de proveeduría, la guerra comercial con Estados Unidos y el aumento excesivo en costos de traslado, han provocado que deje de ser llamativo para las empresas que hoy están convencidas de que a pesar de encontrar una mano de obra más barata por aquellos lares del mundo, de nada sirve si no llega a sus bodegas, y por esa razón es que México por su cercanía con Estados Unidos y la necesidad de las empresas de dar cumpliento al contenido de valor regional que pide el TMEC, se convierte en país ideal a considerar.

Hemos visto como principalmente el sector automotriz-autopartes aprovecha las bondades del nearshoring en México para atraer a la mayor cantidad de su cadena de proveeduría.

Industriales de organismos como la Concamin, que preside José Abugaber Andonie, y la Canacintra, al frente de José Antonio Centeno, han venido insistiendo en que se deben crear a la brevedad políticas que permitan la atracción de inversiones a México.

El subsecretario de Economía, Héctor Guerrero Herrera, consideró que es una extraordinaria oportunidad para que la relocalización de compañías sea en México, incluso habló de que en el sector de los juguetes ya hay un caso de una marca que se trajo a todo su hub de proveedores a México.

Se reúne con la Agencia Nacional de Aduanas

Hablando de la Concamin, ¿se acuerda que en la pasada toma de protesta de la CICEG para refrendar al frente del organismo al industrial Alfredo Padilla Villalpando, el tema central fue ‘vamos trabajando en equipo para hacer algo ante el incremento de productos subvaluados y la piratería’?

Bien, ayer el leonés José Abugaber Andonie, de la Concamin, tuvo la reunión que aquel día mencionó que esperaba que sucediera en la segunda semana de junio.

Charló con Horacio Duarte Olivares, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, para analizar temas de contrabando en las aduanas e importaciones, y acordaron reactivar las mesas de trabajo y actuar en conjunto contra un mal que vaya que hace mucho daño a la industria mexicana de la manufactura, en el caso de Guanajuato principalmente al sector zapatero y al vestir.