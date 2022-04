Dará a conocer GM Silao nueva propuesta salarial

Atentos

Ánimo que ya es lunes. Mañana en el Tribunal Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México los representantes de GM Silao habrán de dar a conocer la nueva propuesta de salario a los integrantes de SINTTIA.

Anteriormente el sindicato que está al frente de Alejandra Morales Reynoso había solicitado a la armadora información detallada que les permitiera contar con un análisis de lo que presentan como su ofrecimiento.

Recordemos que la semana pasada la gente de la armadora ofreció una cantidad que para la gente del sindicato fue lejana a los números que genera la planta silaoense, debajo de la inflación y menor a lo que perciben empleados en otras armadoras, e incluso en otras plantas del mismo grupo.

También en el mismo lugar se va a revisar el requerimiento de GM para desechar la solicitud de firma de CCT alegando que el comité ejecutivo del SINTTIA es ilegal; desde febrero los votos de los colaboradores dieron el triunfo a la gente de SINTTIA, sin embargo hasta ahora fricciones y discusiones no han permitido que se acuerde el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo.

Alejandra sigue firme en que el trato es que, hasta no llegar a un acuerdo con el punto administrativo no avanzarán al resto de puntos a negociar, que está dividido en la cláusula de asuntos operativos y los administrativos.

Para saber

Se ha preguntado cuáles son los productos agroalimentarios que más se exportan de México a Estados Unidos.

La respuesta es la cerveza, tequila y aguacate que al cierre del año pasado de acuerdo a los datos compartidos por la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fueron los que más estuvieron en las mesas de las familias estadounidenses, llamando la atención, que fue con una tendencia a la alza en el intercambio comercial bilateral.

En 2021, la balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con el vecino país tuvo un superávit por 13 mil 443 millones de dólares, cantidad mayor a la obtenida en los últimos 4 años, con excepción del 2020.

Los envíos de México al extranjero en este rubro tuvieron una cifra récord de 38 mil 786 millones de dólares, por su parte las importaciones sumaron de 25 mil 344 millones de dólares, logrando que el comercio entre ambos países tuviera un total de 64 mil 130 millones de dólares. Un incremento de 12 mil 289 millones de dólares, 23.7% más en comparación con el 2020.

Vayamos a detalle para saber del por qué estos 3 productos mencionados al inicio del tema son los que más consumen los estadounidenses procedentes de México: de cerveza, fueron 4 mil 867 millones de dólares en venta, de tequila, 3 mil 710 millones de dólares, de aguacate, 2 mil 778 millones de dólares, el cuarto alimento que más se envió fue el tomate, con 2 mil 387 millones de dólares y en quinto lugar de la lista aparecieron las berries, con mil 611 millones de dólares.

Por si usted está involucrado en la producción o comercialización otros productos que también gustan a los estadounidenses y tuvieron buenas ventas el año pasado son: pimiento, carne de bovino, fresa, productos de panadería y confitería, principalmente.

Como se ha mencionado con otros sectores, como el calzado que ahora me viene a la mente, pese a los crecimientos en el número de artículos que se mandan y su valor aún la oportunidad es enorme, y sobre todo ahora que permanece la guerra comercial con China y que los temas del cómo llevar la logística han cambiado ampliamente, mire Estados Unidos tiene una población de 337 millones de personas, su PIB es de 21.4 millones de dólares, de los cuales 0.9% en agricultura, 19.1% en industria y servicios el 80%.

Lo que viene

Aprovechando el tema del campo, vaya reto ha causado el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en tierras guanajuatenses ya es hasta de 60% más el precio del fertilizante en comparación al precio que se ofrecía en el 2020.

Eso no es lo más preocupante, el asunto es que como el problema continúa, un aumento mayor de precio, es prácticamente un hecho. Razón por la que ya en el Gobierno estatal han mencionado que habrá subsidios.

He leído que ante el incremento de alimentos y servicios algunas personas piensan que es realmente una mentira que se deba a un problema tan lejano, y lo atañen más a problemas nacionales, sin embargo no olvidemos que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo hiperconectado.

En el caso del fertilizante la gran parte del insumo se importa de Marruecos, Rusia y de Ucrania, y al igual que los chips y otros componentes, no es de que búscate en otra parte del mundo la materia prima, y te quitas de problema, no realmente así no es.

Tan sólo el año pasado de acuerdo en México se importaron 1 millón de toneladas de fertilizantes nitrogenados de Urea y Amoniaco de dónde creé...así es, de Ucrania y Rusia.

El plan es destinar 27 millones de pesos como subsidio enfocado principalmente en los agricultores de temporal, se les conoce así a quienes dependen sus cosechas de las condiciones del clima.