El decretazo

En una democracia el poder no se concentra en una sola persona. Lo limitan una serie de contrapesos definidos por las leyes. Un dictador, en cambio, gobierna por decreto. En la expresión de José Alfredo Jiménez, cuyo aniversario luctuoso se conmemoró ayer, su "palabra es la ley".

Por eso preocupa el "acuerdo" que el presidente López Obrador emitió este 22 de noviembre por la tarde en el que "se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional". El acuerdo permite que todos estos proyectos, o los que se le ocurran al presidente, puedan recibir autorizaciones provisionales en cinco días, aunque no cumplan con los requisitos de ley.

Ayer el Mandatario declaró que este "decretazo" es un simple "acuerdo interno para que podamos facilitar y terminar las obras". El propósito es evitar amparos o acciones legales que pudieran obstaculizar su desarrollo. Dijo: si alguien promueve un amparo y cae "en un juzgado de esos en donde si la ensartamos perdemos y si no la ensartamos también, pues ya no terminamos". No se trata de restar transparencia a los proyectos, añadió, pero sí evitar la aplicación de la ley a través de amparos. Estas leyes estaban bien para los gobiernos de antes, porque eran corruptos, pero no para este que es un dechado de honestidad. "Entonces, aclarar que es un acuerdo y que todos en este gobierno tenemos la convicción de actuar con honestidad, cero corrupción y también cero impunidad. No somos iguales.".

Hay quien tiene otros datos, sin embargo. El ministro en retiro de la Suprema Corte José Ramón Cossío señaló en Twitter: "Este decreto del Presidente es claramente inconstitucional". La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, apuntó que es "francamente violatorio" de las disposiciones constitucionales en materia de división de poderes, competencia económica, protección ambiental, debido proceso, consulta previa ambiental e indígena, y progresividad en derechos humanos. Por eso, "respetuosamente solicitamos al Poder Ejecutivo Federal deje sin efectos el señalado Acuerdo en respeto al Estado de Derecho".

El Presidente ha señalado muchas veces que nadie debe estar por encima de la ley, pero piensa que él y su gobierno sí lo están. A sus proyectos los exentó de la paralización de actividades que decretó en marzo de 2020 por la pandemia. Ahora busca que estos mismos proyectos estén libres de los dictámenes, permisos y licencias que se exigen a todas las obras. Quiere también que queden exentos del derecho de amparo que los artículos 103 y 107 de la Constitución nos otorgan a los ciudadanos.

No, el decretazo no es simplemente un "acuerdo interno" para agilizar la realización de obras. Es una acción que pretende colocar los proyectos del gobierno por arriba de la Constitución y de las leyes que de ella emanan. El presidente no entiende que en una democracia sus acciones están limitadas por el derecho. Solo en una dictadura la palabra del gobernante es la ley.

Sin licitaciones

El artículo 134 de la Constitución establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones del sector público deberán hacerse por licitaciones públicas. Peña Nieto le dio la vuelta asignando contratos directamente a universidades públicas, que después se subcontrataron de forma corrupta. AMLO está evitando las licitaciones dando contratos a las fuerzas armadas. No son tan desiguales.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos