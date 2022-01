El programa al 2024

Ale Gutiérrez nuestra Alcaldesa presentó esta semana su Programa de Gobierno hacia el 2024. Contemplado en la ley estatal de planeación y en la propia del municipio, ella presentó los lineamientos de cómo, -junto con el Ayuntamiento-, conducirá a esta ciudad formada por una comunidad de casi dos millones de historias. Un documento como éste, debe incluir el diagnóstico, los desafíos, junto con la visión de futuro y las estrategias para lograrlo.

Si usted me pregunta lo diferente con muchos otros en que los que me ha tocado participar e incluso diseñar, no dudaría en que la participación ciudadana con la que se elaboró éste, fue la diferencia. Ale es la primera alcaldesa emanada del partido dominante en las últimas 4 décadas y es una figura pública que arrasó en las elecciones del año pasado. Su triunfo fue la suma del voto del el PAN y el carisma que tiene una joven como ella, junto con la ausencia de un perfil competitivo por parte de la oposición.

Agradezco haber sido invitado al Teatro Doblado a presenciar la presentación. En cuanto a la forma, diré que el Programa fue expuesto en un recinto cerrado en plena pandemia y aunque se hizo con todos los cuidados, supuso enormes riesgos por la reunión de mil personas en un espacio sin ventilación. Ale puso –por fin-, a los funcionarios en la parte de atrás del teatro, como queriendo mostrar que son ellos los servidores y la ciudadanía el destinatario. Pero error: puso en la parte principal del recinto a los hombres del dinero de siempre, no al pueblo, el cual también fue recluido en la parte posterior. El tsunami AMLO trajo al País otra manera de ver las cosas: mirar todo desde las mayorías y diseñar todo también para ellas.

En cuanto al fondo del Programa de Gobierno, subrayaría que por primera vez se puede presumir que éste se hizo con una consulta a miles de personas, pues esto de la democracia participativa y directa, es algo que deben aprender y practicar los políticos tradicionales, en un País donde el Presidente AMLO cautiva a las mayorías al dirigirse a ellas y ofrecer un discurso para ellas. Opino que esto fue lo mejor: el Programa se hizo con una enorme consulta ciudadana de donde salieron propuestas y que retoma ahora el programa “miércoles ciudadano” (siempre y cuando realmente estén allí presentes siempre los directores generales empezando por la Presidenta para escuchar al pueblo en sus necesidades).

Maravilloso el enfoque de Ale al considerar a personas con rostro al hablar hacia ellas y moverse en el escenario con ropa casual y juveniles tenis blancos, tanto como al referirse a los elementos de la policía municipal: mejores sueldos y prestaciones con el uso de las instalaciones locales. Sentí a Ale con la emoción del arranque donde la vida le sale al encuentro para poder construir una historia colectiva. Ella, aunque desde la estructura política de un partido político conservador, habló con el corazón joven que observaba los rostros del auditorio.

Opino que faltó algo clave: no presentó “algo” sobre el agua, el principal problema estructural. Nada sobre el principal reto que tenemos como ciudad. Tampoco sobre la pobreza que es la deuda que tenemos con las mayorías al saber que el INEGI nos ubica como el municipio en el País con el mayor número de pobres o sobre “las orugas” el transporte popular. Pero con su enfoque hacia atender las causas de la inseguridad, considero que rompe con una inercia del pasado en las administraciones panistas: no es un asunto de resaltar la fuerza pública, sino de reconstruir el tejido social para reducir las desigualdades. Bien al identificar proyectos como el desahogo del Boulevard Aeropuerto y aglutinar por temas todas las propuestas recogidas en las calles.

Ale nos invitó a construir una Ciudad Viva, la misma que soñamos cuando el año pasado me pidió escribir el libro que tiene ese nombre y que requiere pensar el bien ser y el bien estar para todos, desde un proyecto colectivo en esta maravillosa tierra que nos alberga. Ale, nacida fuera de León como cada uno de esa tercera parte que llegamos a aquí desde otras latitudes, inspiró al elector a votar masivamente por una joven que tiene ilusión y manos limpias, con esa enorme ventaja: habla con el corazón y al corazón de la gente. Ale será una de las dos contendientes a la gubernatura en el 2024. En ella tiene el PAN un activo enorme. Pero primero deberá gobernar para todos y bien, a nuestra ciudad y entonces, sí, concretar ese, su verdadero programa al 2024.

