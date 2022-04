Electrones versus protones por los fotones

Mañana estaremos otra vez en San Lázaro para la discusión de la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador.

En física se les llama electrones a las partículas elementales con carga eléctrica negativa, como las y los legisladores del partido de Morena (202), del PVEM (52) y PT (33) más (1) del PRI que a fin de apoyar a su papá para que reciba el puesto de Embajador ha manifestado su intención de aprobar dicha reforma, siendo en total el 56% de la composición camaral, que se manifestará con Voto a Favor de la Reforma

Se denominan protones a las partículas con carga eléctrica positiva, que forman parte del núcleo del átomo, entre los cuales se cuentan del PAN (113), PRI (70), PRD (15) que conforman la coalición VaXMéxico, siendo el 40%. Además en esta ocasión han manifestado que actuarán como protones también las y los integrantes de MC (22), siendo el total el 44% de la legislatura en la Cámara Baja que nos manifestaremos con el Voto en Contra.

En esta ocasión no creo que haya neutrones, partículas sin carga eléctrica, que forman parte del núcleo del átomo y que en una votación se manifiestan con el Voto en Abstención.

Los fotones son cada una de las partículas que, según la física cuántica, constituyen la luz y, en general, la radiación electromagnética. La electricidad es la fuerza que se manifiesta por la atracción o repulsión entre partículas cargadas, originada por la existencia de electrones y protones. De la reforma constitucional propuesta desde octubre del año pasado se han vertido ríos de tinta, donde la mayoría de los expertos han concluido que la generación de energía más cara y sucia elevará los costos que se reflejarán en el recibo de luz de las familias dañando su economía, además de afectar a la economía de las empresas y los empleos que ellas proporcionan.

La evidencia muestra que los subsidios para que no aumenten los recibos de luz provocarán que haya menos recursos para medicamentos y servicios de salud, así como otros programas en favor de la niñez y de las mujeres. La CFE que ya es de por sí incompetente e ineficiente con pérdidas desde el inicio de este sexenio, se convertirá en un monopolio con daño a las empresas productoras de energía barata y limpia, evitando tener competencia, dando un golpe a la soberania nacional. Usted seguramente estimado lector tendrá conocimiento de muchas más razones que no referiré aquí por el espacio disponible.

En la sesión del domingo, el proyecto de minuta será puesto a discusión en lo general después de haberlo expuesto el presidente de la comisión. Luego hablarán electrones oradores a favor y los protones hablaremos en contra, exponiendo los motivos y razonamientos. Una vez que el pleno considere que el tema ha sido ya bastante discutido, se procederá a recabar la votación en busca de la mayoría.

Existen tres tipos de mayorías pero en todas ellas deberán estar al menos 251 diputadas y diputados presentes para integrar el Quórum: 1) Absoluta, que es el resultado de la suma de diputadas y diputados, cuando menos, la mitad más uno de los presentes; 2) Calificada cuando se reúnen las dos terceras partes de los presentes; y 3) Simple, que constituye la cantidad superior frente a otra u otras opciones.

Como esta es una reforma constitucional, se requiere de “Mayoría Calificada” y la sesión será de manera presencial. Ningún legislador podrá estar o votar por medios remotos en dicha discusión.

Asumiendo que no falte ningún legislador, con quinientos diputados, se requieren 333 votos para ser aprobado el dictamen. Si los electrones tienen solo 278 votos, les faltarían 55 votos. Se tiene conocimiento de la amenaza de bloquear la Cámara e impedir que ingresen los legisladores. 1) ¿Bloquear el acceso a Todos? No habría sesión ni dictamen. 2) ¿Bloquear solo a los protones de la oposición? Sería una violación gravísima del Estado de derecho, iniciarían la sesión con los 278 presentes, no habría protones hablando en contra del dictamen y bastarían 185 votos a favor para aprobar el dictamen y enviarlo para su revisión al Senado de la República. 3) Se permite el libre acceso a todas y todos, entonces al momento de la votación, se sabrá si cualquier estrategia que haya utilizado el Gobierno de Morena y sus rémoras aliados les funcionó para conseguir los 55 votos faltantes. 4) No se presentan algunos de los protones, entonces se requerirían 83, para que con 417 diputadas y diputados presentes, con sus 278 votos obtuvieran la “Mayoría Calificada” tan anhelada. Mi pronóstico es que seguirá habiendo fotones y no habrá reforma eléctrica, por ello ahora el Litio y la Ley para regularlo asoman en la escena y solo requiere “Mayoría Absoluta” para su aprobación.