Manitas de intestino

El "testamento" de López Obrador contiene sólo un gran mazo. Su gobierno no construye, no transforma, destruye incansable. Destruyó un aeropuerto de primer mundo, ¡y lo pagó!, después pagó por otro inútil y ramplón. Destruyó órganos autónomos indispensables para nuestra competitividad. Repartió limosnas plantando árboles que se secan y provocó deforestación masiva. Destrozó nuestra incipiente capacidad policiaca militarizando esa tarea, fomentó abusos a derechos humanos y falta de transparencia; cientos de miles han muerto. Fracasó al crear un nuevo sistema de salud (el Insabi), destrozando un Seguro Popular que funcionaba, en medio de una pandemia que ya mató a más de 600 mil mexicanos. Destruyó el sistema para repartir medicamentos, provocando criminal desabasto. El que había no era óptimo, pero cumplía. Destrozó una reforma energética indispensable para regresar a monopolios estatales obsoletos, ineficientes, corruptos, descapitalizados, endeudados e ineptos. Devasta nuestra democracia. Su única herencia sería un mazo para perpetuar su legado destructor.

Lo más doloroso es que AMLO demolió la cordialidad entre mexicanos. Devastó nuestra capacidad para opinar y debatir. Al estar en desacuerdo con sus arcaicas ideas o con sus autoritarios métodos, obtenemos la etiqueta de traidores. Lejos de debatir en forma productiva, de fundamentar sus propuestas con argumentos y datos, se recurre al ataque ad hominem barato, se cuestiona quién discrepa, qué motiva nuestro desacuerdo. En redes sociales atestiguamos la violencia de sus feligreses contra quien no es dócil comparsa. En un entorno así, no sorprende la muerte de tantos periodistas este sexenio.

Las sesiones de parlamento abierto para discutir la contrarreforma energética son perfecto ejemplo del instinto macartista del Presidente, y de su incapacidad para escuchar, aprender y defender su punto de vista con datos y argumentos. Los "expertos" convocados para justificar la propuesta del gobierno recurren a argumentos falaces y datos equivocados. En el extremo de la intolerancia, una "académica" tachó a los expertos que se manifiestan contra esta iniciativa de "cabilderos coloristas" que defienden "intereses oscuros". AMLO tilda de conservador a quien entiende el futuro. Él, muy liberal, nos quiere regresar a un pasado que hace rato no existe.

¿Hay algún interés más oscuro que volver a un monopolio estatal que encarece innecesariamente la generación de electricidad? En México, la generación de energías limpias es hasta 72% más barata que el costo promedio de CFE. ¿Cómo pueden prometer que los usuarios pagarán menos por la luz si se privilegia generación cara y deja de ser obligatorio comprar primero la energía más barata? ¿Cómo bajará el costo si se desplomará inversión privada con tecnología de punta? ¿Hay interés más oscuro que quemar combustóleo, criminalmente contaminante, en vez de utilizar radiación solar y viento que aquí abundan? ¿Hay algo más oscuro que aprobar una reforma que incrementa el costo de generación en más de 400 mil millones de pesos de nuestro dinero -ya sea por tarifas o por subsidios- en los próximos 6 años?

Aprobar la brutal contrarreforma cancela el futuro de México y costará millones de empleos, nos hace desperdiciar recursos que necesitamos. Hagamos que esta iniciativa ya se vote como está. "Negociar" es suicida. Las cúpulas empresariales se equivocan al buscar soluciones intermedias que hagan este sapo tragable. Corremos peligro cuando partidos como el PRI podrían negociar su apoyo a cambio de alguna gubernatura. Sería su más pírrica victoria.

Hoy necesitamos legisladores con agallas y principios. Necesitamos empresarios que piensen en qué país quieren para sus hijos. Y sí, necesitamos más expertos y opinadores que defiendan la verdad, que den argumentos y datos veraces para aclarar quiénes son los traidores.

AMLO ha sido el peor presidente de México. Decidió aprovechar su enorme capital político para destruir, denostar y polarizar. Su legado será juzgado por la historia, no estará en su testamento. Ahí no habrá "otros datos".

