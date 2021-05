¿Quién le teme al Big Bad Boom?

"Si llueve, es posible que queramos abrir nuestros paraguas", dijo el secretario del Tesoro.

"Oh, Dios mío, está prediciendo un aguacero torrencial", gritaron los expertos en pánico.

Bien, eso no es exactamente lo que dijo Janet Yellen el martes. Sus palabras reales fueron: "Puede ser que las tasas de interés tengan que subir un poco para asegurarnos de que nuestra economía no se sobrecaliente". Su comentario no fue un pronóstico, ciertamente no fue un intento de influir en la Reserva Federal, y fue simple sentido común.

Aún así, no debería haberlo dicho. La Convención dice que el máximo funcionario económico de la nación debe evitar pronunciar incluso las verdades económicas más obvias, incluso si resulta ser una economista de clase mundial, para que no se lean como señales de ... algo. Y los medios financieros se apresuraron a declarar sus comentarios como una desviación escandalosa de la línea oficial de la administración Biden.

Afortunadamente, el furor duró poco y, a medida que avanzan estas cosas, el momento de honestidad de Yellen no fue un gran problema. Las expectativas del mercado sobre la política monetaria futura, como se refleja en las tasas de interés a largo plazo, no parecen haberse movido en absoluto en los últimos dos meses.

Pero la respuesta de los medios fue parte de un fenómeno más amplio: muchos comentaristas simplemente no parecen ser capaces de mantener ninguna perspectiva sobre los baches y los altibajos de una economía en auge.

Definitivamente hay un auge en marcha, incluso si una gran mayoría de republicanos afirman creer que la economía está empeorando. Todo indica que nos encaminamos hacia el año de crecimiento más rápido desde el boom del “Morning in America” de 1983-1984. ¿Qué es no gustar?

Bueno, las economías en auge a menudo se encuentran con cuellos de botella temporales, que se manifiestan en el aumento de los precios de determinados productos. Por ejemplo, el precio del cobre se triplicó entre diciembre de 2008 y febrero de 2011, aunque la recuperación de la recesión de 2008 fue bastante lenta.

El problema del cuello de botella es especialmente severo ahora, porque la caída de la pandemia fue, para usar el término técnico, extraña, y también lo es la recuperación ahora en marcha. El gasto del consumidor no siguió los patrones que exhibe en una recesión convencional y, como resultado, ahora enfrentamos interrupciones inusuales.

La gran escasez de madera es un ejemplo de ello. Los desembolsos en vivienda suelen hundirse en una recesión. Sin embargo, en 2020, con muchas personas atrapadas en casa, los estadounidenses en realidad derrocharon en mejoras para el hogar. Los productores de madera no vieron venir eso y se redujeron , dejándolos sin capacidad suficiente para satisfacer la demanda. Así que el precio del dos por cuatro se ha disparado (inasequible).

Pero, ¿estos cuellos de botella representan un riesgo para la recuperación general? ¿Significan que los responsables de la formulación de políticas deben retroceder? No. La lección abrumadora de los últimos 15 años es que las fluctuaciones a corto plazo en los precios de las materias primas no le dicen nada sobre la inflación futura, y que los políticos que reaccionan exageradamente a estas fluctuaciones, como el Banco Central Europeo, que elevó las tasas de interés en el en medio de una crisis de deuda porque estaba asustado por los precios de las materias primas, siempre lo siento en retrospectiva.

La escasez de materias primas, entonces, no es un problema importante. ¿Qué pasa con la escasez de mano de obra?

Actualmente, muchos empleadores se quejan de que no pueden encontrar suficientes trabajadores, a pesar del desempleo generalizado; Los funcionarios de la Reserva Federal creen que la verdadera tasa de desempleo todavía se acerca al 10 por ciento. ¿Qué tan en serio debemos tomarnos estas quejas?

Da la casualidad de que he estado leyendo un informe titulado "Las pequeñas empresas de EU. Luchan por encontrar empleados calificados". El informe resumió una encuesta realizada por Gallup y Wells Fargo, que encontró que la mayoría de las empresas dijeron que era difícil contratar trabajadores.

Oh, ¿mencioné la fecha en el informe? 15 de febrero de 2013: una época en la que había tres trabajadores desempleados por cada vacante. De hecho, no hubo escasez de mano de obra calificada y la tasa de desempleo siguió cayendo durante otros siete años.

Entonces, ¿de qué se trató eso? Los empleadores en una economía deprimida se acostumbran a poder cubrir vacantes fácilmente. Cuando la economía mejora, la contratación se vuelve un poco más difícil; a veces hay que atraer trabajadores ofreciendo salarios más altos. Y los empleadores experimentan esto como una escasez de mano de obra.

¡Pero así es como se supone que funciona la economía! Los empleadores que compiten por los trabajadores aumentando los salarios no es un problema, es lo que queremos ver.

¿Significa todo esto que no hay límites para la expansión de la economía y que la inflación nunca puede convertirse en un problema? Por supuesto que no. Pero detectar la escasez de algunos bienes y un mercado de trabajo robusto no son motivos para entrar en pánico.

Deberíamos preocuparnos solo si vemos una de dos cosas: evidencia de que las expectativas de inflación continua se están integrando en las decisiones de fijación de precios y / o evidencia de que la economía se está recalentando enormemente.

Hasta ahora no hay evidencia del primer problema potencial y, según se informa, la administración de Biden está observando cuidadosamente dicha evidencia.

En cuanto al sobrecalentamiento: Sí, podría ser un problema. Acabamos de aprobar un paquete de ayuda económica muy grande y los hogares están ahorrando enormes cantidades. Entonces es posible un auge excesivo. Pero si eso sucede, la Fed puede y, creo, presionará los frenos, algo que puedo decir porque, afortunadamente, no soy un funcionario público.

@PaulKrugman