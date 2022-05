Las ciudades de América Latina han tenido que enfrentar los problemas de la rápida urbanización y del deterioro de la movilidad y la calidad de vida, con soluciones creativas, de bajo costo y alto impacto. Algunas de esas iniciativas realizadas se han convertido en ejemplo para el mundo. Aquí tenemos a Guadalajara, a Puebla, a la Ciudad de México, a Monterrey, pero solo faltaba León para integrarse a estas innovaciones que contribuyen a que los domingos -al hacerse circuitos con el cierre de calles- transitemos hacia una ciudad más viva.

La Presidencia Municipal lanzó una iniciativa que contribuirá mucho a que retomemos las calles del centro; se llama “Ruta León” y consiste en que los paseantes y ciclistas, podamos movernos por la Madero en el centro y por la ruta turística de la Calzada de los Héroes. Esto es algo que necesitábamos y los colectivos de ciclistas y grupos vecinales ya lo habían expresado en diversos foros y en redes sociales: caminar el centro, patinar en el centro, pasear en el centro, es una experiencia que viven en forma masiva millones de personas en todo el mundo, menos en León.

Hacer una ciudad más sostenible, más viva, tiene ingredientes como el uso de energías renovables, mayor uso de transporte público, diseños urbanos que faciliten la vida vecinal, la construcción de espacios de encuentro, incremento de densidad arbórea, centros de acopio para reciclamiento de residuos, descuentos al predial para quienes reciclan y reducen consumos de agua, rutas para la movilidad a pie y por supuesto, rutas ciclistas.

Las ciclovías recreativas son una alternativa para el esparcimiento y actividad física saludable para cientos de miles de personas en México, y un programa disponible para todas las ciudades que quieran hacerlo: las propias calles y avenidas de la ciudad, son cerradas al tráfico vehicular y abiertas a ciclistas, patinadores, y a personas corriendo o caminando con mascotas. Muchos hogares en León tienen bicicletas, principalmente para trasladarse al trabajo y también como elemento recreativo y de actividad física moderada, pero León no contaba con espacios adecuados para disfrutar la ciudad de forma segura.

Por eso celebro que Ale, nuestra presidenta municipal, cierre los domingos algunas vías al tráfico de automóviles y autobuses los domingos, para que la gente pueda salir a pasear en familia y con sus mascotas. ¿Por qué no habíamos hecho una ruta recreativa en León? ¿Por qué nos tardamos tanto? ¿Qué intereses pudo haber habido para no hacerlo? Desde luego que habrá algunos comerciantes que se opongan. En sondeos que he presentado en este espacio sobre la movilidad urbana, un porcentaje alto de leoneses está de acuerdo en que recuperemos los espacios para la movilidad a pie y en bicicleta y que son muchos más los beneficiados que los que tienen resistencia al cambio.

El Municipio a través de la Dirección de Movilidad hizo una enorme gestión urbana para escuchar opiniones no solo de comerciantes y vecinos, sino fundamentalmente de ciudadanos, de transeúntes, que anhelan que el centro y en la zona de visitantes, “cerremos las calles” los domingos, para incrementar la movilidad. Esto será paulatino. Habrá sin duda, comerciantes que se opondrán, pero paulatinamente lo aceptarán las mayorías y será ya parte de la dinámica urbana.

En el mundo, la movilidad en motocicleta se ha incrementado. Con la pandemia, y el trabajo remoto, los desplazamientos se han acortado y con el incremento paulatino de la gasolina los usuarios buscan medios de transporte más baratos y saludables. Las ciclovías recreativas tienen en sus usuarios a la mitad que son familias y jóvenes, lo que las convierte en un elemento vivo integrador y reconstructor de tejido social. León, por fin, entra al mundo de las rutas ciclistas recreativas de los domingos. Sé que será un enorme esfuerzo social para que la ciudadanía viva los espacios y nos saque tantito del confort a los automovilistas.

El proyecto “Ruta León” tendrá éxito, lo defenderemos muchos y las familias leonesas tendrán, por fin, un espacio libre de coches para que tomemos la ciudad y la vivamos

