***SOS en el pan

Ex gobernadores y ex legisladores de Acción Nacional encabezaron ayer una conferencia de prensa para llamar a su partido a una profunda reforma democrática. De casa estuvieron Carlos Medina, Juan Carlos Romero y Juan Miguel Alcántara.

*Reforma de estatutos

Los panistas de la vieja guardia piden concretar la reforma estatutaria para avanzar en temas fundamentales: facilitar el ingreso al PAN y acabar con los “padroneros” y, ya con padrón confiable, tener elecciones democráticas de los órganos del partido.

*Candidatos con el voto

Otra exigencia es postular candidatos a cargos de elección mediante el voto directo de los militantes, o sea no más dedazos. Así como impulsar una reforma para que todos los partidos elijan a sus candidatos en elecciones primarias el mismo día.

***Vieja guardia

A la conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados asistieron cinco ex gobernadores (dos de ellos de Guanajuato), junto con ex legisladores, quienes pusieron sobre la mesa propuestas en dos vías, unas para que Acción Nacional vuelva a su origen, y otras más para fortalecer la vida democrática en general.

*Primarias simultáneas

El leonés Carlos Medina es quien planteó nuevamente la propuesta de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos en México. Lo que requiere del consenso de fuerzas políticos nacionales para una reforma legal.

*Votar y ser votado

Se trata, resumió el ex Alcalde y ex Gobernador de Guanajuato: “Que los propios ciudadanos tengan la oportunidad de votar y decidir entre el partido de su preferencia, aunque no sean militantes, que todos puedan participar en una elección primaria abierta, simultánea, y obligatoria por ley para todos los partidos”.

*Contra la corrupción

En la reforma de los estatutos del PAN proponen cambios para hacer aplicable y eficaz el procedimiento de investigación de las denuncias de corrupción de militantes que ocupen cargos de dirigencia o públicos, de elección y/o designación.

*El sentido

El diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks, resumió el interés de este grupo: “Queremos un PAN con visión de futuro, con una claridad de rumbo y sobre todo que pueda darle soluciones a los mexicanos, con propuestas alternativas…”.

***Mario y los comités

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, estará hoy en León y Silao. Tomará protesta a lo que llaman Comités de Defensa de la Cuarta Transformación (40 en León y 20 en Silao). En tierra zapatera ofrecerá una conferencia de prensa.

***Consejo, renovado

A partir de la próxima sesión el Consejo Estatal de Seguridad Pública estrena cinco nuevos consejeros ciudadanos de los 10 que son parte sin fungir como autoridades. Los nombres resultaron de una convocatoria pública prevista en la legislación local.

*Los nombres

Ellos son: Leticia Venegas, representante de Amexme Zona Centro; Elizabeth Vargas Martín del Campo, de Canaco León; Luis Gerardo González, del Consejo Coordinador Empresarial de León; Juan Yúdico, de la Asociación del Empresariado Celayense y Alfonso Valdés Carmona, de la Asociación de Empresas Exportadoras.

***Sergio, ya llegó

Ante la asamblea que lo ratificó como dirigente del Verde, Sergio Contreras dijo que después de un primer periodo de cuatro años llega más fortalecido y que en los siguientes tres contará con la experiencia y la capacidad de sus compañeros.

*Mujeres, el primero

Sostuvo que antes de que fuera moda empoderar a las mujeres, el PVEM lo hizo, porque tuvo por primera vez una dirigenta, en la persona de Beatriz Manrique.

*Contra el PAN

Criticó que para el PAN es más fácil repartir beneficios que resolver los problemas de fondo; es más fácil traer ferias y congresos para hacer creer que se están atendiendo los problemas.

*Alzar la voz

Y advirtió: “Que no se entienda que no seremos una oposición callada. Le debemos a quienes votaron por nosotros alzar la voz a wiwi”. “No nos dan miedo las injusticias porque los verdes gritamos a fondo. No más PAN con lo mismo en Guanajuato, no más desaparecidos, no más mujeres violentadas”, expresó.

*No es gritar

Beatriz Manrique dijo en su mensaje que alguien dijo que en Guanajuato no hay oposición (en referencia a una declaración del gobernador Diego Sinhue). "Sí la hay. Oposición no es el que más grita, es el que hace propuestas viables".

Sergio Contreras, ratificado

Sergio Contreras Guerrero fue reelecto Jefe del Partido Verde en Guanajuato.

La primera ocasión que asumió el cargo fue en 2017. También ha sido tres veces candidato a la Alcaldía de León, la última de ellas el 6 de junio pasado.

Beatriz Manrique Guevara, líder moral del Partido Verde y hoy funcionaria del Gobierno de Puebla, expresó que Sergio "tiene las credenciales suficientes" para mantenerse en el cargo, por lo que pidió darle todo su apoyo y respaldo.

Llamó la atención en la asamblea estatal del PVEM la presencia del priísta Javier Aguirre Vizzuett, quién fue delegado de la Secretaría de Gobernación en el Estado durante casi todo el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Dijo que acudió a este evento por invitación de sus amigos.

Texto y foto: Catalina Reyes.

