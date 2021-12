En el mosaico social de México existen diferentes realidades que contrastan: la mayoría que duele por sus carencias y la minoría que brilla por sus opulencias. Un país marcado por lacerantes asimetrías. Por lo tanto, esto se refleja en las diferentes narrativas, comentarios y percepciones en diferentes sobremesas. En estos temas que se platican, deberían poner atención los aspirantes políticos.

Dice Jakob Fugger que, “en esas conversaciones se habla de un México enfermo. No solo de COVID, sino también del deterioro económico, político y social.” Normalmente, se hacen augurios fatalistas y se cuestiona a quién poner para las próximas elecciones presidenciales. Todo esto mientras un mesero sirve a la mesa un whisky, 20 años single malt, a enterados caballeros.

Claro, los del whisky, piensan que fuera de ahí todos coinciden con sus conclusiones de sobremesa, sin reflexionar que hay otro México, el profundo, el eternamente ignorando, donde existen otras realidades, ajenas a la plutocracia del México cómodo y exitoso. Fuera de estos reducidos y exclusivos círculos rojos, existen otras conversaciones en diferentes sobremesas distantes: la de aquél mesero que les sirvió el whisky, del jardinero que corta el césped y muchos otros que los días les cuentan diferente y viven alrededor de preocupaciones distintas.

Las preocupaciones de estos son urgencias que, a lo largo del tiempo, los gobiernos y partidos no han logrado entender, ni mucho menos atender. Así, dejaron libre el camino para que López Obrador llegara a la Silla Presidencial. Andrés Manuel recorrió cada rincón de México, se sentó a escuchar esas sobremesas del México profundo, supo de sus sueños, angustias e ilusiones, y tuvo palabras para conectar con esos olvidados y generarles esperanza. “El presente es consecuencia del pasado:” Lepold von Ranke, historiador.

Los partidos se sienten impotentes, porque no logran conectar con el México profundo, lo que les genera una espasmódica colera incontrolable; pero, no se dan cuenta que su estrategia de golpear y denostar permanentemente al actual Gobierno, no les ha retribuido ninguna rentabilidad política. Su estrategia ha sido un verdadero fracaso electoral, no ganan adeptos, al contrario, los pierden, mientras la aceptación del Presidente crece. Anda tan desorientada la oposición que, Marko Cortés, presidente del PAN, como ave de mal agüero declara a los cuatro vientos que: “de las seis gubernaturas que se juegan este año, el PAN escasamente ganará una…y, que para la elección de Presidente, no tienen nada que hacer…” ¿Usted cree que el mensaje de Marko genera algún adepto?

Pero, la verdad, la oposición está escasa de propuesta, de proyectos y nuevos paradigmas; tan mal están las cosas que, ni siquiera han tenido la cortesía de ofrecer un mea culpa del pasado, más allá de las críticas circulares con las que se envenenan. Se ocupan más del Presidente, que de promover las virtudes y valores de sus partidos, cuando deberían convertirse en verdaderos gestores de esperanza. Los estratos sociales más desprotegidos, quieren alternativas, mensajes cargados de optimismo, las denostaciones son palabras al aire que a estos no les resuelve nada, solo sirven para dar cohesión a los mismos del círculo rojo que las espetan.

Mientras estas élites, que no realizan que perdieron la elección, no construyan alternativas reales y optimistas, diferentes a la denostación, para que puedan conectar con las mayorías y lograr hacer creíbles sus compromisos ante los olvidados, no podrán hacer alianzas con el pueblo que se sienten identificado con la agenda que les propone el Presidente, y el México profundo seguirá por el camino actual…No encuentran motivos para cambiar de mesías.

Entonces, hasta que los círculos minoritarios de la sobremesa de whisky no dimensionen que existen méxicos distintos, contrastantes, y se pregunten: ¿Si el país está agonizante, y AMLO no tienen ningún logro, por qué entonces el 70% de los mexicanos aprueba al Presidente? Si tienen una clara respuesta a esta pregunta, entonces pueden empezar ya a trabajar en una nueva estrategia para ser competitivos en las próximas elecciones.

Rancios oligarcas han querido promover exiguos y ridículos movimientos, como el de FRENA, que quería derrocar al Presidente con marchas en sus Mercedes Benz y BMW, mientras pasaban frente a familias mendigando para comer algo en ese día…Pusieron casas de campaña en el Zócalo, frente a Palacio Nacional, viene un viento, y se descubre la faramalla: estaban vacías, los que protestaban dormían cómodamente en sus hoteles, eran espantapájaros del cuento.

Otros como, “Sí por México,” quiere de regreso el poder en el 2024. Los ideólogos del movimiento son Claudio X. González, dueño de Kimberly Clark, México, y Gustavo de Hoyos, ex de Coparmex; esta iniciativa, dicen, busca “Salvar a México.” ¿Pero, por qué no lo habrán salvado antes? Para esto, imaginan una alianza del PRI, PAN y lo que queda del PRD, presidida por cualquiera de los dos empresarios de marras. Imagine usted esa deformidad: una jirafa con cabeza de elefante, patas de perro salchicha y cola de ratón…

Otros políticos difuminados, que se dicen de centro izquierda, buscan conformar un Frente Cívico Nacional que pretende armar una plataforma para lanzar a un ingenuo candidato opositor hacia 2024. Los sesudos ideólogos son: Demetrio Sodi, Cecilia Soto, Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez Icaza, Gustavo Madero, Ricardo Pascoe, despojos de la política, solo con el respaldo de ellos mismos. Todo esto no tiene ni pies ni cabeza, solo calenturas del deseo.

En las últimas encuestas de la semana, el Financiero y Reforma, con resultados muy parecidos, ponen a Ebrard a la cabeza, seguido por Sheinmbaum, y Colosio en tercer lugar rumbo a 2024.Todos muy arriba del panista Ricardo Anaya; además, éste es el que suma mayor número de negativos, la gente no empatiza ni conecta con él, y un 50% lo considera deshonesto. En preferencias de partidos, Morena alcanza un 45%, el PAN tiene 20%, el PRI 19%. El Presidente obtiene el 68% de aprobación y el 59% de los entrevistados preferiría que en el 2024 ganara un candidato que diera continuidad al proyecto de AMLO, contra 33% que piensa en un cambio.

¿Quién dijo que la democracia es un lecho de rosas? Así es la democracia... Recuerde, no somos un país de pensamiento único: hay sobremesas distantes, que viven diferentes realidades, que es urgente conjugar, entender y atender.

