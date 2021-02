Elecciones 2021: Fuerza por México registra candidato por Querétaro

Luego de que José Luis Aguilera Ortiz, quien se ostenta como el presidente del Comité Estatal del partido Fuerza Por México (FXM), desestimara la candidatura de Juan Carlos Martínez, el líder nacional, Gerardo Islas, declaró que se cumplen los requisitos para contender por la gubernatura.

Islas Maldonado dijo que la candidatura de Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez por el gobierno del estado de Querétaro fue registrada ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El líder nacional añadió que la Comisión Permanente del partido inició una carpeta de investigación a la dirigencia estatal, por presuntas violaciones a los Estatutos y a la Convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Procesos Internos.

Islas Maldonado contradijo a quien todavía se ostenta como el titular del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México en Querétaro.

El presidente nacional de Fuerza por México subrayó que entre “las presuntas violaciones se pueden observar posibles intereses y negociaciones muy particulares para beneficiar al candidato presentado por el partido en el poder en el Estado Mauricio Kuri. De ese tamaño es el miedo a nuestra participación”, agregó.

En respuesta, José Luis Aguilera Rico, hijo de Aguilera Ortiz, emitió un mensaje a Gerardo Islas en el que negó que existan intereses particulares o compromisos con el Partido Acción Nacional o el gobierno estatal.

Aguilera Rico, quien es representante del gobierno del estado en la Ciudad de México, reviró y señaló a Islas de no poder llevar las riendas de un partido.

Señalas de intereses personales que yo tengo, te quiero aclarar, Gerardo, que no me registré a ningún cargo de elección por tu partido; Gerardo, la política se resuelve con política, los ataques personas que están acostumbrado a hacer no solo para Querétaro sino muchos estados de la República y hoy en día no has tenido las riendas suficientes para dirigir a un partido”.