Salamanca, Guanajuato.- Empresarios restauranteros calificaron como un acto de terrorismo el ataque con bomba donde murieron dos personas y 4 quedaron heridas, en el restaurante-bar 1604. Por su parte, servicios de moto-repartidores anunciaron que modificarán sus métodos de entrega tras el ataque.

Por su parte, autoridades municipales, estatales y federales se comprometieron a trabajar de manera conjunta en la investigación de este ataque.

Luego de los hechos ocurridos en la tarde noche del pasado domingo, donde Mauricio Salvador Romero Morales, socio comercial, y Mario Alberto Hernández Cárdenas, gerente del restaurante-bar 1604, perdieron la vida tras la explosión de una bomba que fue entregada como un paquete en el negocio. Además, 4 personas más resultaron lesionadas, autoridades estatales, federales y municipales realizaron una reunión de trabajo en las instalaciones del C4 de Salamanca.

En la reunión estuvieron presentes el director de Seguridad Pública de Salamanca, Rodolfo Cruz Nicolás, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, el comandante de la XVI zona militar, el general Sergio Ángel Sánchez García, y el comandante de la 12/A Brigada de Policía Militar, el general Brigadier Óscar Reyes Ávila.

Inicialmente se había citado a los medios de comunicación a una rueda de prensa en dónde estarían presentes las autoridades, pero minutos antes de que se llevará a cabo, personal de comunicación del Gobierno Municipal y Estatal comentaron que dicha rueda de prensa no se llevaría a cabo, para posteriormente emitir un comunicado en dónde se brindaría la información recabada en la reunión.

Blindan accesos a Salamanca

En los accesos a Salamanca se presentó una gran movilización por parte de los cuerpos de seguridad, quienes bloquearon el acceso hacia el camino a Mancera donde se encuentra ubicado el complejo de seguridad de Salamanca.

Tras esta reunión de seguridad entre el municipio, estado y federación, se emitió un comunicado en donde se informó que la Fiscalía General del Estado asignó a la célula de Agentes de Investigación Criminal, especialistas, criminalistas y forenses que para recabar indicios para la elaboración de los dictámenes correspondientes y dar con los responsables de estos hechos.

Autoridades estatales y federales acordaron dar apoyo al municipio con labores de inteligencia que contribuyan al pronto esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, expresó que desde “la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las diversas instituciones, se brinde apoyo a este municipio, a fin de lograr la meta de contribuir a la seguridad de las y los salmantinos”.

Atentado sacude a empresarios de Salamanca

Representantes de diversas asociaciones de empresarios de Salamanca y comerciantes lamentaron este hecho ocurrido, donde no solamente dos salmantinos perdieron la vida, fueron dos amigos, dos padres de familia, y dos personas emprendedoras de la ciudad.

La presidenta de AMEXME en Salamanca, Claudia Martínez, expresó que ante este hecho, en la asociación se encuentran muy indignadas.

Ya estábamos con un poco de esperanza en que esta inseguridad hubiera bajado, pero al parecer seguimos con lo mismo y temerosos para abrir nuestros negocios ahora. A como sucedieron los hechos, esto ya es un acto de terrorismo definitivamente planeado", comentó.

"Hemos visto un poco de mejoría con la nueva policía, pero esto se salió de las manos; nosotras como empresarias por ahorita estamos muy temerosas por salir, en volver abrir, no sabemos qué es lo que pasará, estamos en incertidumbre; nuestra postura es seguir adelante con esto, con la economía porque no podemos decaer, estamos temerosas pero no podemos cerrar al 100 por ciento”, agregó.

El presidente de CANACO, Óscar Macías Jasso, externó: “Es lamentable la situación que estos hechos ocurran en Salamanca, ya subieron de nivel. Lógicamente esto nos afectará al sector comercio, afectará mucho a los ciudadanos que estarán con la psicosis de no querer salir, de no querer recibir ningún paquete".

Esto es un hecho que no se había vivido en Salamanca de ese tipo, creo que ya tenemos que exigir a las autoridades de los 3 niveles de gobierno que refuercen la seguridad en Salamanca; aquí los salmatinos también somos ciudadanos, somos guanajuatenses y sobre todo mexicanos y aquí ya no debe de haber colores y ningún tipo de esta situación”.

César Raymundo Gómez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, manifestó que “este tipo de atentados es muy complicado, en este sentido a veces uno como ciudadano teme, claro que afectará esperemos que no tanto, esperemos que las autoridades resuelvan esto a la brevedad que sea lo más conveniente el saber el porqué y que den con los autores de esto”.

Aunado a estos comentarios, un comerciante y empresario salmantino que prefirió ocultar su identidad, expresó su sentir ante este hecho tan lamentable en donde dos amigos suyos perdieron la vida:

“Son sentimientos encontrados, el comercio tiene un par de meses muy malos, y con esto no sabemos si sea el fin del comercio en Salamanca, no sólo nos afectaron a los comercios, habitantes, moto-envíos, todos tenemos miedo, temor y es complicado, creo que nunca había pasado algo así aquí en Salamanca”.

Moto-envíos modifican forma de trabajar tras atentado

Tras el ataque con un explosivo ocurrido este domingo, en donde se vio involucrado un servicio de moto-envío, varias empresas dedicadas a realizar este tipo de envíos han modificado su manera de trabajar, con el fin de salvaguardar la vida de los clientes y el personal que se encarga de realizar el envío.

Dentro de las modificaciones a su plan de trabajo, los moto envíos trabajarán solamente bajo 5 puntos primordiales:

Tener pedidos visibles y que no sean cubiertos con bolsas negras. Recoger el paquete en un domicilio fijo o comercio establecido. No se recogerán envíos sobre vía pública o puntos a convenir. Pedir el número de la persona a la que se le entregará el pedido. En caso de que sea un envoltorio sospechoso, se pedirá a la persona que lo abra, con el fin de mantener la seguridad del cliente y del repartidor.

