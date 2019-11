‘A JJ Macías le gusta el tema de regresar a Chivas’, revela Moisés Muñoz

CDMX.- En el programa de ‘Línea de 4’, con Rafael Puente, Emanuel ‘Tito’ Villa y Paco Villa, el ex portero de las Águilas del América, Moisés Muñoz, reveló que a JJ Macías no ve con malos ojos el volver a Chivas… si no se va a Europa.

En el programa de TUDN, se comentaba sobre los posibles fichajes de Chivas, destacando a Cristian ‘Chicote’ Calderón y Uriel Antuna, procedentes de Necaxa y LA Galaxy, respectivamente, cuando Muñoz reveló el tema de JJ Macías.

(A Macías) le gusta el tema de regresar a Chivas, en caso de no irse a Europa, a él le podría gustar el hecho de regresar a Chivas”, declaró Muñoz.

El ahora analista señaló que sabe dicha información porque gente cercana al jugador de León le ha comentado que a Macías le gustaría volver a Guadalajara.

Muñoz añadió que, hasta el momento, no sabe si Macías ya tuvo contacto con Ricardo Peláez, próximo presidente deportivo de Chivas, pero que el jugador no descarta volver al equipo que lo debutó en Liga Mx.

Sé que a él (Macías) le gustaría regresar a Chivas, en caso de no ir a Europa. No sé si ha hablado con Ricardo (Peláez)”, declaró.

En diciembre de este año se vence el plazo pagra determinar si Chivas se queda con JJ Macías o si lo vende a Grupo Pachuca. La directiva rojiblanca ha puesto una tasa de 15 millones de dólares por el goleador mexicano que ha marcado ocho goles en el Apertura 2019.