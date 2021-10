‘Muero de felicidad’, Andrés Vaca se casa con Georgina Holguin

CDMX.- Mediante sus redes sociales, el cronista Andrés Vaca reveló que ya se casó con la conductora y actriz, Georgina Holguin.

Compartiendo un mensaje, Andrés Vaca contó que ha sido alguien muy afortunado en la vida y que puede decir que es completamente feliz.

“Mañana me caso por civil con el amor de mi vida, y no existe nada que me llene más que esto Georgina Holguin”, detalló Andrés Vaca y añadió que a esta vida llegó para amar, compartir, conectar y ser felices.