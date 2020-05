Aún sin fecha para abrir deportivas, Parque Metropolitano y Explora

León, Guanajuato.- De la mano con las instrucciones giradas por parte de las autoridades en salud, el titular de la Comisión Municipal del Deporte (Comude), Roberto Elías, confirmó que todavía no hay un fecha confirmada para la reapertura de espacios deportivos abiertos, tales como deportivas o parques.

Y es que hasta que el semáforo no se encuentre en naranja o verde, las actividades deportivas podrán realizarse.

La fecha no la tenemos, sabemos que los espacios abiertos para realizar actividades físicas se encuentran en el semáforo rojo, por lo que una vez que las autoridades nos den viabilidades para estar en fase naranja entonces abriremos, no sólo las deportivas si no todos los espacios deportivos”, comentó Elías.