��¡¡ABANDONO DE SERGIO PÉREZ!!



Y el Safety Car no dejó pasar a los resagados



¡Polémica servida!



����"TÍPICA DECISIÓN, NO ME SORPRENDE", el palo de Max Verstappen...



¡Que siempre sí!



��EN VIVO: Yas Marina Circuit, Gran Premio de Abu Dhabi#F1xFOX pic.twitter.com/S3EkpvdIos