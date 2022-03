¿De Querétaro a Sinaloa?Los Gallos Blancos tendrán nueva sede en Primera División

Uno de los castigos para el equipo de Querétaro fue que jugarán un año a puerta cerrada y la franquicia debe ser vendida por Grupo Caliente.

Ante esta situación ya se buscan tener opciones y una de ellas es que los Gallos se muden a Sinaloa.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció públicamente que ya fue contactado por los actuales propietarios de los Gallos Blancos, que también poseen a los Xolos de Tijuana, para mudar la franquicia a Culiacán, algo que para nada descartó e incluso admitió que le gusta la idea de tener futbol de Primera en la entidad.

"De manera muy transparente yo lo apoyaría. De hecho ya me buscaron de Grupo Caliente porque si es traer un espectáculo para los culichis se los traigo, me gusta el futbol transparente. En primera que quieran venir y no porque allá (Querétaro) no los quieren un año, la segunda es saber en qué condiciones podemos recibirlos".