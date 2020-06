‘Dupla que ha funcionado, fueron testigos en mi boda’, Marín habla sobre Martinoli y ‘Doctor’

CDMX.- En la entrevista con Javier Alarcón, André Marín no solo habló sobre José Ramón Fernández, también habló de sus excompañeros Christian Martinoli y el ‘Doctor’ Luis García, asegurando que los comentaristas han sido una dupla que ha funcionado y que fueron testigos en su boda.

Marín señaló que tiene buena relación con Rafa Puente, su hijo Rafa Puente Jr, Santiago Puente, incluso con David Faitelson, a quien aseguró admira mucho y tiene recuerdos con el comentarista de ESPN.

André Marín aseguró que se cuentan “historias” y considera que no se le reconoce por lo que llegó a hacer en Azteca, ni a personas que llevó, como es el caso del ‘Doctor’ Luis García.

André Marín también detalló que llevó a Roberto Gómez Junco, Guillermo Cantú, César Luis Menotti, Jorge Valdano, Emilio Butragueño, Rafael Márquez, entre otros, a TV Azteca.

André Marín aseguró también que tiene una extraordinaria relación con el Director del Consejo Editorial de TUDN.

André Marín también recordó su paso por ‘Los Protagonistas’, señalando que estuvieron ‘Joserra’, Faitelson y Pepe Espinoza (QEPD).

Alarcón lo cuestionó sobre la llegada de Christian Martinoli a ‘Protagonistas’.

Marín aseguró que, tras la salida de José Ramón Fernández de TV Azteca, él tuvo un puesto como director de futbol, y después llegó la fricción y choque.

“A Luis me lo encontré, no hace mucho tiempo y nos dimos un abrazo, sin ningún tiempo, nada que ver con la relación que teníamos, era una relación de amistad, de conocer a su familia”, declaró.

André Marín señaló que hubo un parteaguas, entre la manera que Martinoli y Luis García dan el periodismo deportivo, con su manera de cómo se debe dar el periodismo deportivo.

Tengo que admitir que fue una dupla que ha funcionado muchísimo, que le gusta a la gente, me da gusto saber que en algún momento, cuando pasa la turbulencia en Azteca, yo me planteo cuál es la fórmula con la que podemos competir con Televisa y tomó la decisión de poner a Christian a narrar los 90 minutos con Luis. Me jaló a trabajar a Jorge Campos a Azteca”, declaró.