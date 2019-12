¡Emotivo! ‘Gracias, México’; se despide ‘Chaco’ Giménez del futbol

Pachuca, Hidalgo.- En el estadio Hidalgo, al final del partido en homenaje del Christian ‘Chaco’ Giménez, las emociones no pudieron ocultarse y con ello, llegaron las lágrimas. El ahora conductor de Fox Sports agradeció a México por lo que le dio.

Me agarraron de la mano, allá en 2004. Hoy estamos en 2019 y no me la sueltan. Les agradezco de corazón”, dijo.