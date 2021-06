“Apoyaré a los chicos y a Dinamarca”. Eriksen envió su primer mensaje luego de ser hospitalizado

Después del complicado momento que vivió en la Eurocopa y que tuvo al mundo del balompié en vilo, la sonrisa regresó al rostro de Christian Eriksen, quien envió su primer mensaje desde el hospital donde fue internado el sábado pasado.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador danés publicó una imagen en la que se le observa en la cama del hospital pero con un mejor semblante, incluso con una sonrisa y toda la intención de apoyar a sus compañeros en los partidos que jugarán en las próximas semanas.

“Hola a todos. Muchas gracias por todos los dulces mensajes que me han llegado de todas partes del mundo. Eso significa mucho para mí y también para mi familia. Estoy bien, dadas las circunstancias, aún me realizarán algunas pruebas en el hospital pero me siento bien”, señaló.