Gerardo Ulloa gana medalla de plata en la Continental Super Cup Massi MTB

Gerardo Ulloa logró la medalla de plata en la competencia Continental Super Cup Massi MTB.

El representante de Guanajuato continúa su preparación rumbo a los próximos Juegos Olímpicos y logrando una gran actuación fue segundo lugar en la tercera carrera del año con su nueva escudería.

Ulloa empieza hacer historia con la Massi, su nueva escudería con la que logró conseguir medalla de plata en la Continental Super Cup Massi, sólo por debajo del francés Thomas Litsher.

El representante de Guanajuato tomó las riendas de la competencia y logró comandar el pelotón inicial junto con el francés Thomas Litsher, Ondrej Cink y Julien Trarieux.

Thomas Litscher se despegó del pelotón en los últimos kilómetros para cortar el listón de meta y coronarse como campeón del evento, detrás de él, llenó de lodo, se vio llegar a Gerardo Ulloa para convertirse en subcampeón del evento y dejar en la tercera posición al checo, Ondrej Cink.

“Contento con el resultado de la carrera de hoy, fue bastante dura, una pista que en días pasados había estado seca y hoy llovió, fue un circuito diferente, pero bien, desde el primer día que lo vi era un circuito que me gustó, mucha piedra, subidas duras, carrera trás carrera me siento mejor, me siento en forma, y pues también contento por esta primera parte en Europa, estoy haciendo las cosas bien y siento que va a ser un año bueno, contento con estas tres carreras que he hecho”.