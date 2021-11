CDMX.- Ante los comentarios que hizo en entrevista, donde señaló que le gustaría en un equipo más grande, ahora Hirving ‘Chucky’ Lozano se expresó en su cuenta de Instagram, mencionando que no tiene intención de aclarar lo que dijo y agregó que ahora se debe a la afición de Napoli.

En su publicación, Hirving ‘Chucky’ Lozano mencionó que hay ocasiones en las que sus comentarios pueden ser sustraídas del contexto real y se pueden tergiversar.

No es mi intención aclarar o retractarme de algo que no dije”, señaló.

‘Chucky’ Lozano señaló que le importa que los hechos hablen por sí solos y destacó que ahora vive en la ciudad de Nápoles, donde sus hijos crecen, aprenden y hacen amistades, donde su esposa tiene amigas, donde tiene vecinos y amigos, y también ha tenido momentos bellos en su vida.

Lozano finalizó su publicación, recordando que juega para Napoli, espera que sea por más tiempo y no solo jugará por estar en el club, sino porque es donde vive, es feliz y está en su casa.

Cuestionado por David Medrano sobre qué le falta a Hirving ‘Chucky’ Lozano en su vida profesional, el futbolista mencionó que quiere jugar en un equipo más grande.

Creo que estoy en un equipo muy competitivo, con compañeros muy competitivos, creo que he crecido mucho en eso, y pues la verdad que me gustaría ir a otro club más grande. Me considero un jugador muy competitivo, con objetivos claros, me siento en buen nivel y me gustaría dar ese paso”, declaró ‘Chucky’ Lozano.