Inicio de Liga Mx conlleva un riesgo de contagio, señala médico especialista

León, Guanajuato.- El futbol mexicano se alista para reanudar sus juegos oficiales, pero bajo un alto riesgo de contagios.

La noche de este jueves, el Guard1anes 2020 iniciaría con el juego entre San Luis y Juárez, pero la detección de varios contagios por coronavirus en la plantilla norteña obligó a posponer el duelo, según confirmó la Liga MX.

En este escenario, el médico y especialista en Medicina Interna e Infectología, Juan Luis Mosqueda, consideró que el inicio de la Liga Mx significa un riesgo de contagio latente para jugadores, cuerpos técnicos y árbitros, por lo que resaltó la importancia de respetar en buena manera los protocolos preventivos.

El mayor riesgo es sin duda reiniciar la Liga. Desafortunadamente no podemos ver cercano un escenario de ver algún estadio con público, pero aún así el riesgo es latente, aunque no haya tanta gente”, comentó Mosqueda, uno de los infectólogos más respetados del país.

El factor clave para disminuir el riesgo de contagio se da con protocolos: “A mí lo que me preocupa y me pregunto: ¿qué tanto apego puede llegar a haber a realmente respetar los protocolos? Porque ya hemos visto el reinicio de ligas europeas y creo que los han seguido muy bien, pero aquí en México sí me preocupa por el momento que atravesamos por el covid. Creo que cada quien deberá de ser consciente que los protocolos se tienen que respetar como lo han hecho allá”.

Para el doctor Mosqueda, hay algo en las copas de pretemporada de México que no se ha hecho bien.

El que hayan salido jugadores positivos, entrenadores también, pues nos habla de que no se están llevando bien los protocolos o la cuarentena como se ha establecido”.

Por ejemplo, en la Copa por México se pudo ver a Miguel “Piojo” Herrera sin cubrebocas y se reportó el contagio de Luis Fernando Tena, técnico de Chivas.

“El caso de Piojo Herrera, aunque no quiera ponerse su cubrebocas, pues tiene que hacerlo porque son mensajes importantes para las personas que lo están viendo o siguiendo. Cosas como esas son claros mensajes para la población en cuestiones de prevención y son muy importantes”, añadió.

El riesgo será latente con los viajes de ciudad a ciudad y de región a región.

“Ahorita Guanajuato está en los estados que más casos tienen (17 mil hasta este miércoles), entonces en esa movilidad de los equipos, pues cuando se llegue a visitar un estado con poca cantidad de casos o al revés, representaría un riesgo de contagio”.

El caso Tobio

Algo que llamó su atención fue el caso del jugador de Toluca, Fernando Tobio, quien resultó positivo y aun así fue requerido para entrenar al inicio de este mes.

Es una situación inaceptable y que no se deben de dar en la Liga. Si ya se dio con un jugador que salió positivo, pues tiene que estar en aislamiento durante 14 días o mínimo 10 y es muy importante porque en caso de que empeore. Sin duda pudo ser un riesgo de contagio grande para sus compañeros”.

Tobio se realizó una prueba que resultó positiva por coronavirus, pero a los cinco días le ordenaron volver a entrenar. Tras presentar síntomas, fue enviado a su casa y cuando reveló la situación a través de redes sociales, el club le rescindió el contrato.