Campos, dispuesto a ayudar al ‘Tri’ y critica número de extranjeros

CDMX.- En entrevista para el programa Fox Sports Radio, hablando con Daniel ‘Ruso’ Brailovsky, Jorge Campos aseguró que le encantaría ayudar a la Selección Mexicana y criticó el número de extranjeros permitidos en Liga MX.

Campos aseguró que es alguien que cree en los procesos, proyectos a largo plazo, pero hace 13 años fue “sacado” de Selección Mexicana, no sabe por quién, por lo que se desanimó.

Es difícil, en México crean en los procesos largos. Me encantaría, claro que me encantaría colaborar con México u otro equipo, pero no se ha dado oportunidad”, declaró.