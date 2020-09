Jorge Campos, ¿gobernador? ‘Nunca hay que decir que no’, dice ‘Inmortal’

CDMX.- Entrevistado por Javier Alarcón, el comentarista de Imagen Deportes le preguntó a Jorge Campos si Cuauhtémoc Blanco no lo ha inspirado para entrar en la política para ser Gobernador, a lo que el exportero respondió: ‘nunca hay que decir que no’.

En la entrevista, Jorge Campos confesó que tuvo acercamientos para una candidatura, estuvo cerca, pero añadió que no ha pensado en la idea al 100%, ya que no ha pensado bien el tema.

De repente me motiva, de repente no. No soy la persona que pueda arreglar todo este mundo, pero Acapulco, de Guerrero, a lo mejor lo logró, con asesores. Pero, nunca hay que decir que no a nada, porque se te da vuelta todo”, declaró Campos.