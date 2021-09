¿A dónde irán? Marco Fabián y Giovani Dos Santos se quedan sin actividad en Liga MX

CDMX.- ¿A dónde irán? Al finalizar el registro en Liga Mx, los futbolistas Marco Fabián y Giovani Dos Santos se quedaron sin oportunidad para jugar en algún equipo del Máximo Circuito del futbol mexicano.

Mundialistas en Brasil 2014 y Rusia 2018 con la Selección Mexicana, ahora Marco Fabián y Giovani Dos Santos no tendrán actividad en algún equipo de la Liga Mx.

Giovani Dos Santos y Marco Fabián en Selección Mexicana

Marco Fabián sigue registrado con el equipo de Chihuahua, al que llegó en agosto de 2020, pero no ha tenido actividad en el actual torneo Grita México A21 e incluso no ha salido a la banca para los partidos, y la situación no sería diferente. Fabián de la Mora ha militado también con Chivas y Cruz Azul en Liga Mx.

Por su parte, Giovani Dos Santos se marchó de América, con el que ganó un Campeón de Campeones en 2019, y aún no tiene equipo para seguir en el futbol profesional.

Ahora, tanto Marco Fabián y Giovani Dos Santos podrían esperar hasta enero del siguiente año para poder estar en otro equipo de Liga Mx o podrían buscar ofertas en el futbol de Asia para no perder actividad en lo que queda de 2021.

