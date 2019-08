Luis García confiesa por qué conducirá '¿Te la Juegas?'

A sus 50 años, Luis García regresa al juego. Esta vez no se trata de correr tras un balón para anotar goles, sino de uno en el cual el premio puede alcanzar hasta un millón de pesos en el programa '¿Te la Juegas?'.

El ex futbolista presenta “¿Te la Juegas?”, programa basado en la emisión holandesa “Deal or Not Deal”, que a partir de hoy y hasta el viernes emitirá cinco especiales.

Estoy, como dicen por ahí, ‘más cerca del arpa que del piano’, y entre más vas creciendo tienes que explorar otras situaciones y buscar alternativas y caminos diferentes. Esta se me presentó, insisto, no la esperaba, cuando me lo dijeron me fui de cabeza", señaló.

“Entiendo perfectamente que tengo que explorar otros senderos, seguir con la comunicación deportiva porque ese es mi corazón, lo que mejor hago y domino, de ahí es de donde vengo, vengo de un vestidor”, dijo García, en entrevista telefónica.

El programa consiste en que un jugador debe ir seleccionando cajas que tienen cierta cantidad de dinero, las va desechando y además recibe ofertas para retirarse de la competencia.

En el momento en que me dicen cuál era el programa lo conocía perfectamente, lo vi durante muchísimo tiempo, inmediatamente me pareció una oportunidad extraordinaria de hacer algo que no tenga nada que ver con deportes", añadió.

“Soy el mismo amargo, ácido e irreverente que les digo cosas a los participantes, ellos me dicen a mí, nos llevamos fuerte. Esa es mi manera de entender la televisión y la vida”, agregó García.

Las casi dos décadas que lleva como comentarista deportivo le han brindado el entrenamiento necesario para afrontar este proyecto, amén de que, reconoce, contó con un equipo de producción que siempre lo apoyó.

“En ningún momento tuve dudas, problemas o me puse nervioso, no por que sea un genio, sino porque de alguna manera si haces una cosa durante 20 años vas dominando ciertas situaciones.

“Es cierto que hay mucha gente que no nos quiere absolutamente nada, pero que seguramente estará viendo la televisión para decir ‘a ver este tarado qué está haciendo’”, explicó.

Iniciará con Penélope Menchaca

Los cinco programas especiales contaron con las participaciones de Penélope Menchaca, Yahir, Carmen Muñoz, Facundo y Antonio Rosique, quienes intentarán conseguir el millón de pesos.

A los cinco los conocía, me llevo muy bien con ellos, nos la pasamos muy bien, nos reímos mucho. Fue tensionante porque el juego como tal es matemático, de probabilidades y números”, expresó.

Estas emisiones serán sólo el calentamiento de “¿Te la Juegas?”, pues una vez que termine “Exatlón”, el show volverá con “El Doctor” García a la cabeza.

“En este caso el dinero que consiguieron se va a donar a Movimiento Azteca, para la prevención del cáncer y la discapacidad. Cuando ya arranquemos con gente del público, que no tenga nada que ver con la televisión, ahí sí ellos van a jugar por un millón de pesos y la cantidad que consigan, se llevan el dinero a casa”, contó.