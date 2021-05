Mazatlán, Sinaloa.- Mediante un video, Mauricio Lanz, director general de Mazatlán FC, dio a conocer que Tomás Boy deja de ser el director técnico del equipo de Liga Mx y también expresó que el club tiene deuda con su afición.

Tras su eliminación en Guard1anes 2021, Mauricio Lanz se expresó y dio a conocer que Tomás Boy ya no será el director técnico.

Me reuní con Tomás Boy para platicar sobre la renovación del contrato, la cual no se pudo dar, no llegamos a un acuerdo económico. Derivado de esto, evidentemente no seguirá con nosotros”, declaró Mauricio Lanz.